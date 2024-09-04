Опубликован список финалистов на звание Клуб года по версии France Football
За этот титул будут соревноваться пять европейских мужских клубов
Getty Images / Global Images Ukraine
28 октября в Париже состоится церемония вручения премии France Football, на которой определят лучших в мире футбола. А пока организаторы обнародовали список финалистов в номинации «Клуб года».
За этот титул будут соревноваться пять европейских мужских клубов:
- "Боруссия Дортмунд";
- "Жирона";
- "Байер Леверкузен";
- "Реал Мадрид";
- "Манчестер Сити".
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Djon (Україна)
04.09.2024 в 20:56
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