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Опубликован список финалистов на звание Клуб года по версии France Football

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За этот титул будут соревноваться пять европейских мужских клубов

Опубликован список финалистов на звание Клуб года по версии France Football

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

28 октября в Париже состоится церемония вручения премии France Football, на которой определят лучших в мире футбола. А пока организаторы обнародовали список финалистов в номинации «Клуб года».

За этот титул будут соревноваться пять европейских мужских клубов:

  • "Боруссия Дортмунд";
  • "Жирона";
  • "Байер Леверкузен";
  • "Реал Мадрид";
  • "Манчестер Сити".
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Комментарии
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Djon (Україна)
04.09.2024 в 20:56
Жирона усіх здивувала
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Комментарии 2
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Djon (Україна)
04.09.2024 в 20:56
Жирона усіх здивувала
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2024 в 20:54
Ну, понятно, что "Жирона".
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