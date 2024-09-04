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Известны номинанты за престижную награду Kopa Trophy 2024 года

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Претенденты на звание лучшего молодого футболиста 2024 года

Известны номинанты за престижную награду Kopa Trophy 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

France Football обнародовал список номинантов на престижную награду Kopa Trophy 2024, которая вручается самому талантливому молодому футболисту в возрасте до 21 года.

Среди претендентов на звание лучшего молодого футболиста 2024 года оказались такие звезды:

  • Пау Кубарси ("Барселона");
  • Ламин Ямал ("Барселона");
  • Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед");
  • Коби Мейну ("Манчестер Юнайтед");
  • Карим Конате ("Зальцбург");
  • Жуан Невеш ("Бенфика");
  • Савиньо ("Жирона");
  • Матис Тель ("Бавария");
  • Арда Гюлер ("Реал Мадрид");
  • Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ").
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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2024 в 20:55
Ой, как смешно... Арде Гюлеру место в этом списке купил Перес?
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2024 в 20:55
Ой, как смешно... Арде Гюлеру место в этом списке купил Перес?
Ответить
0
0

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