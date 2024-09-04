Известны номинанты за престижную награду Kopa Trophy 2024 года
Претенденты на звание лучшего молодого футболиста 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine
France Football обнародовал список номинантов на престижную награду Kopa Trophy 2024, которая вручается самому талантливому молодому футболисту в возрасте до 21 года.
Среди претендентов на звание лучшего молодого футболиста 2024 года оказались такие звезды:
- Пау Кубарси ("Барселона");
- Ламин Ямал ("Барселона");
- Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед");
- Коби Мейну ("Манчестер Юнайтед");
- Карим Конате ("Зальцбург");
- Жуан Невеш ("Бенфика");
- Савиньо ("Жирона");
- Матис Тель ("Бавария");
- Арда Гюлер ("Реал Мадрид");
- Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ").
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2024 в 20:55
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