Без Месси, но с Довбиком. Известен полный список претендентов на Золотой мяч-2024
В список претендентов попали 30 игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Французское издание France Football традиционно подогрело интерес миллионов футбольных болельщиков, обнародовав список номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола - «Золотой мяч».
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В список 30 не попал действующий обладатель награды Лионель Месси.
В список претендентов попали 30 игроков:
- Джуд Беллингем ("Реал Мадрид");
- Рубен Диаш ("Манчестер Сити");
- Фил Фоден ("Манчестер Сити");
- Федерико Вальверде ("Реал Мадрид");
- Эмилитано Мартинес ("Астон Вилла");
- Артем Довбик ("Жирона"/"Рома");
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
- Нико Уильямс ("Атлетик Бильбао");
- Тони Кроос ("Реал Мадрид");
- Гранит Джака ("Байер");
- Винисиус ("Реал Мадрид");
- Дани Ольмо ("Лейпциг"/"Барселона");
- Флориан Виртц ("Байер");
- Матс Хуммельс ("Боруссия Д");
- Мартин Эдегор ("Арсенал");
- Родри ("Манчестер Сити");
- Гарри Кейн ("Бавария");
- Деклан Райс ("Арсенал");
- Витор Феррейра ("ПСЖ");
- Кол Палмер ("Манчестер Сити"/"Челси");
- Дани Карвахаль ("Реал Мадрид");
- Ламин Ямал ("Барселона");
- Букайо Сака ("Арсенал");
- Хакан Чалханоглу ("Интер");
- Уильям Салиба ("Арсенал");
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/"Реал Мадрид");
- Лаутаро Мартинес ("Интер");
- Адемола Лукман ("Аталанта");
- Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид");
- Алекс Гримальдо ("Байер").
Церемония награждения состоится 28 октября в Париже.
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alex.belogubko (одесса)
04.09.2024 в 22:40
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