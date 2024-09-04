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Без Месси, но с Довбиком. Известен полный список претендентов на Золотой мяч-2024

Общие новости

В список претендентов попали 30 игроков

Без Месси, но с Довбиком. Известен полный список претендентов на Золотой мяч-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Французское издание France Football традиционно подогрело интерес миллионов футбольных болельщиков, обнародовав список номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола - «Золотой мяч».

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В список 30 не попал действующий обладатель награды Лионель Месси.

В список претендентов попали 30 игроков:

  • Джуд Беллингем ("Реал Мадрид");
  • Рубен Диаш ("Манчестер Сити");
  • Фил Фоден ("Манчестер Сити");
  • Федерико Вальверде ("Реал Мадрид");
  • Эмилитано Мартинес ("Астон Вилла");
  • Артем Довбик ("Жирона"/"Рома");
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
  • Нико Уильямс ("Атлетик Бильбао");
  • Тони Кроос ("Реал Мадрид");
  • Гранит Джака ("Байер");
  • Винисиус ("Реал Мадрид");
  • Дани Ольмо ("Лейпциг"/"Барселона");
  • Флориан Виртц ("Байер");
  • Матс Хуммельс ("Боруссия Д");
  • Мартин Эдегор ("Арсенал");
  • Родри ("Манчестер Сити");
  • Гарри Кейн ("Бавария");
  • Деклан Райс ("Арсенал");
  • Витор Феррейра ("ПСЖ");
  • Кол Палмер ("Манчестер Сити"/"Челси");
  • Дани Карвахаль ("Реал Мадрид");
  • Ламин Ямал ("Барселона");
  • Букайо Сака ("Арсенал");
  • Хакан Чалханоглу ("Интер");
  • Уильям Салиба ("Арсенал");
  • Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/"Реал Мадрид");
  • Лаутаро Мартинес ("Интер");
  • Адемола Лукман ("Аталанта");
  • Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид");
  • Алекс Гримальдо ("Байер").

Церемония награждения состоится 28 октября в Париже.

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Лионель Месси Золотой мяч Артем Довбик
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.09.2024 в 22:40
будет ГОЛЛАНД--ДОВБИКА не пустят
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Комментарии 4
alex.belogubko (одесса)
04.09.2024 в 22:40
будет ГОЛЛАНД--ДОВБИКА не пустят
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0
0
Dr. House (Поділля)
04.09.2024 в 22:19
Довбик вже може пишатися тим, що він краще за Мессі в минулому сезоні
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1
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
04.09.2024 в 22:18
А чому ж це без Мессі, йому без черги дадуть?
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Dr. House (Поділля)
04.09.2024 в 22:22
Зараз в припадках десь б'ється в себе в палаті Алєнь, а в гондурасах та угандах траур
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