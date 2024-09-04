Месси и Роналду впервые с 2003 года нет в списке номинантов на Золотой мяч

В среду, 4 сентября, France Football объявил номинантов на "Золотой мяч-2024".

В этот список впервые с 2003 года не попали Криштиану Роналду и Лионель Месси.

В прошлом году аргентинец выиграл "Золотой мяч", для игрока это уже восьмая награда. Португалец, который в последний раз выигрывал награду в 2017 году, имеет всего пять таких трофеев.