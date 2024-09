Чемпион мира и Европы Хуан Мата продолжит карьеру в Австралии

"Вестерн Сидней Уондерерс" объявил о трансфере известного полузащитника Хуана Маты.

К австралийскому клубу 36-летний испанец присоединился на правах свободного агента. Срок соглашения между сторонами - один год.

В течение своей карьеры Мата защищал цвета "Валенсии", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Галатасарая" и "Виссел Кобе".

Из наиболее выдающихся командных достижений Хуана можно отметить завоевание ЧМ-2010 и Евро-2012 в составе сборной Испании, а также победу в Лиге чемпионов с "Челси" в 2012 году.

Ready to make Wanderland his new home ????#WSW pic.twitter.com/lUwDyQootZ