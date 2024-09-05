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Чемпион мира и Европы Хуан Мата продолжит карьеру в Австралии

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После годичного перерыва от футбола

Чемпион мира и Европы Хуан Мата продолжит карьеру в Австралии

wswanderersfc.com.au

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"Вестерн Сидней Уондерерс" объявил о трансфере известного полузащитника Хуана Маты.

К австралийскому клубу 36-летний испанец присоединился на правах свободного агента. Срок соглашения между сторонами - один год.

В течение своей карьеры Мата защищал цвета "Валенсии", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Галатасарая" и "Виссел Кобе".

Из наиболее выдающихся командных достижений Хуана можно отметить завоевание ЧМ-2010 и Евро-2012 в составе сборной Испании, а также победу в Лиге чемпионов с "Челси" в 2012 году.

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Хуан Мата Австралия Вестерн Сидней Уондерерс свободный агент
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Источник:
WS Wanderers
Опубликовал: Александр Бураков
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