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"Минимум топ-5 в мире". Неймар поражен отсутствием Родриго в списке 30 номинантов на Золотой Мяч

Общие новости

Мнение соотечественника Родриго

"Минимум топ-5 в мире". Неймар поражен отсутствием Родриго в списке 30 номинантов на Золотой Мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Аль-Хиляля" Неймар поддержал своего партнёра по сборной Бразилии Родриго Гоэса.

Напомним, форвард "Реала" не попал в топ-30 претендентов на получение "Золотого мяча"-2024.

"Минимум топ-5. Звезда", - написал Неймар в Instagram, прикрепив фото Гоэса.

В прошлом сезоне Родриго отметился 17 голами и 9 ассистами в 51 матче во всех турнирах.

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Неймар Золотой мяч Родриго
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.09.2024 в 15:23
Так ОТОЖ Ну НЕМА яскравого претендента Що вразив своєю грою, ще підтвердженими результатами Тому кожен буду пропихувати свого!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.09.2024 в 15:23
Так ОТОЖ Ну НЕМА яскравого претендента Що вразив своєю грою, ще підтвердженими результатами Тому кожен буду пропихувати свого!
Ответить
0
0

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