"Минимум топ-5 в мире". Неймар поражен отсутствием Родриго в списке 30 номинантов на Золотой Мяч
Мнение соотечественника Родриго
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Аль-Хиляля" Неймар поддержал своего партнёра по сборной Бразилии Родриго Гоэса.
Напомним, форвард "Реала" не попал в топ-30 претендентов на получение "Золотого мяча"-2024.
"Минимум топ-5. Звезда", - написал Неймар в Instagram, прикрепив фото Гоэса.
В прошлом сезоне Родриго отметился 17 голами и 9 ассистами в 51 матче во всех турнирах.
Neymar em seu Instagram após Rodrygo ficar de fora do top-30 da bola de ouro.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 4, 2024
"Mínimo top 5 do mundo!! Craque".
????: Divulgação pic.twitter.com/viGw3fHLNc
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Опубликовал: Александр Бураков
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Spokoyno (Київ)
05.09.2024 в 15:23
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