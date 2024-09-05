Пьер-Эмиль Хейбьерг: Капитанская повязка вызывает улыбку на моем лице и мотивирует меня продолжать приносить радость команде

В Копенгагене состоится поединок между Данией и Швейцарией в рамках первого тура Лиги наций. Ранее основным капитаном у хозяев был Симон Кьер, а когда он отсутствовал, Кристиан Эриксен или Каспер Шмайхель исполняли обязанности капитана. После того как опытный защитник завершил международную карьеру, основным капитаном назначили Пьера-Эмиля Хейбьерга. На предматчевой пресс-конференции опорник "Марселя" отметил, что надеется на других игроков команды, которые активизируются и возьмут на себя ответственность за культуру тренировок в лагере сборной.

"Прежде всего, это большая честь и признание - быть названным капитаном и иметь возможность вывести ребят на поле. Для меня это мало что меняет, я буду оставаться самим собой и постараюсь делать то, что делал всегда. Я думаю, что в прошлом все работало хорошо, и нам всегда удавалось иметь много людей, которые брали на себя ответственность, не будучи капитаном. Я буду продолжать поддерживать тот факт, что каждый может брать на себя столько ответственности, сколько хочет, потому что это характеризует хорошую команду. Есть некоторые мелкие детали, на которые мне сейчас нужно обращать больше внимания, а есть некоторые формальные вещи, которые стали моей ответственностью. Капитанская повязка вызывает улыбку на моем лице и мотивирует меня продолжать приносить радость команде и тем, кто идет за нами", - заявил Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Добавим, что матч Дания - Швейцария состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.