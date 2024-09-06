Историческая победа Сан-Марино, травма Артема Довбика и 900-й гол Роналду. Главные новости за 5 сентября

Вчера состоялся целый ряд матчей в рамках Лиги Наций УЕФА, в частности начали свой путь команды из группы, где играют сборные Испании, Сербии, Дании и Швейцарии. Действующим чемпионам Европы пришлось ехать в Белград, где все ожидали относительно легкой прогулки, но получилось немного по-другому. Так и не смогла команда Луиса де ла Фуэнте пробить ворота Райковича. В параллельном матче Швейцария уступила Дании, именно поэтому последние на данный момент возглавляют свою группу.

Сборная Португалии у себя дома принимала Хорватию и это был едва ли не центральный матч вчерашнего игрового дня. Криштиану Роналду удалось забить свой 900-й гол в карьере и этот гол помог хозяевам оформить победу над уже немного постаревшей Хорватией. В параллельном матче группы Польша в непростом матче обыграла Шотландию, поэтому сейчас команды Роналду и Левандовского возглавляют группу.

А сборная Сан-Марино выиграла свой первый официальный матч в истории. В рамках Лиги Наций они противостояли Лихтенштейну и минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Прошлая победа этой карликовой страны датируется 2004 годом, тогда они также одолели Лихтенштейн, правда это был товарищеский матч. Поэтому это историческое достижение для Сан-Марино.

Форвард "Ромы" Артем Довбик не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций из-за травмы, сообщает пресс-служба УАФ. Повреждение, которое форвард получил еще в "Роме", не позволило ему полноценно работать в общей группе национальной команды. Дополнительное обследование, проведенное в Праге, подтвердило, что на полное восстановление от травмы понадобится больше времени.

"Колос" объявил о подписании венесуэльского форварда „Альбасете“ Джованни Боливара. 22-летний футболист будет играть за ковалевцев на правах аренды до конца сезона. Соглашение содержит пункт о праве выкупа венесуэльца. Боливар является воспитанником венесуэльского клуба "Депортиво Ла-Гуайра". В квалификации Олимпиады-2024 форвард забил 3 гола в 7 матчах за сборную Венесуэлы U-23.

Форвард "Динамо" Владислав Супряга переходит в "Зарю", сообщает Football Hub. По информации источника, 24-летний нападающий будет играть за луганчан на правах аренды до конца сезона. При этом отмечается, что Супряга продлил свой контракт с киевским клубом еще на год. Предыдущее соглашение было до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что аренда Супряги в "Зарю" является частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро в "Динамо".

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций-2024/2025 в группе D2 Молдова - Мальта. Главным арбитром будет Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За систему ВАР будут отвечать Виктор Копиевский и Денис Шурман. Поединок состоится в Кишиневе 7 сентября и начнется в 19:00.