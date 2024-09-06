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Норвежское антидопинговое агентство хотело проверить двух умерших футболистов

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Курьезная ситуация произошла со львами

Норвежское антидопинговое агентство хотело проверить двух умерших футболистов

instagram.com/herrelandslaget

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В расположение сборной Норвегии по футболу пришли представители антидопинговых органов с целью проверки шести игроков. Среди них Йорген Юве (1906-1983) и Эйнар Гундерсен (1896-1962). Они входят в топ-3 лучших бомбардиров в истории сборной вместе с Эрлингом Холандом.

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Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен признался, что принял это за розыгрыш.

"На допинг-пробу были вызваны Йорген Юве и Эйнар Гундерсен. Но комитет немного опоздал. У ребят оказались отрицательные допинг-пробы", – прокомментировал ситуацию специалист.

Отметим, что форварду "Манчестер Сити" осталось забить трижды, чтобы обойти Йоргена Юве, возглавляющего список бомбардиров с 1937 года.

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Источник:
vi.nl
Опубликовал: Александр Симченко
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