Норвежское антидопинговое агентство хотело проверить двух умерших футболистов
Курьезная ситуация произошла со львами
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В расположение сборной Норвегии по футболу пришли представители антидопинговых органов с целью проверки шести игроков. Среди них Йорген Юве (1906-1983) и Эйнар Гундерсен (1896-1962). Они входят в топ-3 лучших бомбардиров в истории сборной вместе с Эрлингом Холандом.
Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен признался, что принял это за розыгрыш.
"На допинг-пробу были вызваны Йорген Юве и Эйнар Гундерсен. Но комитет немного опоздал. У ребят оказались отрицательные допинг-пробы", – прокомментировал ситуацию специалист.
Отметим, что форварду "Манчестер Сити" осталось забить трижды, чтобы обойти Йоргена Юве, возглавляющего список бомбардиров с 1937 года.
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