Депай согласовал контракт с бразильским клубом

"Коринтианс" достижение принципиального соглашения с нидерландским форвардом Мемфисом Депаем.

Как пишут СМИ, обе стороны успешно завершили предварительные переговоры и сейчас активно работают над оформлением всех необходимых документов. По предварительным данным, контракт с Депаем будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, что Мемфис этим летом покинул мадридский "Атлетико" и стал свободным агентом.