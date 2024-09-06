  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Депай согласовал контракт с бразильским клубом

Общие новости

Остается оформить все необходимые документы

Депай согласовал контракт с бразильским клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Коринтианс" достижение принципиального соглашения с нидерландским форвардом Мемфисом Депаем.

Как пишут СМИ, обе стороны успешно завершили предварительные переговоры и сейчас активно работают над оформлением всех необходимых документов. По предварительным данным, контракт с Депаем будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, что Мемфис этим летом покинул мадридский "Атлетико" и стал свободным агентом.

Читайте такжеГаллахер: Не думаю, что не вписывался в систему Марески
По теме
yellow-arrow
Пучков: Пока что киргизские имена подопечных я еще не все могу правильно произнести
yellow-arrow
Историческая победа Сан-Марино, травма Артема Довбика и 900-й гол Роналду. Главные новости за 5 сентября
yellow-arrow
Норвежское антидопинговое агентство хотело проверить двух умерших футболистов
Нидерланды Мемфис Депай Коринтианс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости