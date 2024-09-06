Депай согласовал контракт с бразильским клубом
Остается оформить все необходимые документы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Коринтианс" достижение принципиального соглашения с нидерландским форвардом Мемфисом Депаем.
Как пишут СМИ, обе стороны успешно завершили предварительные переговоры и сейчас активно работают над оформлением всех необходимых документов. По предварительным данным, контракт с Депаем будет рассчитан до 2026 года.
Напомним, что Мемфис этим летом покинул мадридский "Атлетико" и стал свободным агентом.
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