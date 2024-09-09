Экс-игрок Барселоны и Тоттенхэма Паулиньо объявил о завершении карьеры
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Паулиньо объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 36 лет. Бразильский полузащитник вешает бутсы на гвоздь, поскольку остался без команды после окончания контракта с "Коринтиансом", клубом, с которым он прославился в мире футбола. В этом году он сыграл за "мушкетеров" лишь 12 поединков во всех турнирах.
Паулиньо также играл в таких клубах как "Тоттенхэм", "Гуанчжоу Эвергранд" и "Барселону". Кроме того, он 56 раз выходил в составе национальной сборной Бразилии, забив 13 голов. В составе национальной команды он сыграл на двух чемпионатах мира (2014 и 2018) и Кубке конфедераций 2013 года, где они стали чемпионами.
Что касается других титулов, то в составе "Коринтианса" Паулиньо выигрывал чемпионат Бразилии, Лигу Паулисты, Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира. Находясь один сезон в "Барселоне", бывший полузащитник победил в Ла Лиге и Кубке Испании. В китайском "Гуанчжоу Эвергранд" бразилец получил немало трофеев, в том числе и Лигу чемпионов АФК.
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