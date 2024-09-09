  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-игрок Барселоны и Тоттенхэма Паулиньо объявил о завершении карьеры

Общие новости

Об этом сообщает Marca

Экс-игрок Барселоны и Тоттенхэма Паулиньо объявил о завершении карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Паулиньо объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 36 лет. Бразильский полузащитник вешает бутсы на гвоздь, поскольку остался без команды после окончания контракта с "Коринтиансом", клубом, с которым он прославился в мире футбола. В этом году он сыграл за "мушкетеров" лишь 12 поединков во всех турнирах.

Паулиньо также играл в таких клубах как "Тоттенхэм", "Гуанчжоу Эвергранд" и "Барселону". Кроме того, он 56 раз выходил в составе национальной сборной Бразилии, забив 13 голов. В составе национальной команды он сыграл на двух чемпионатах мира (2014 и 2018) и Кубке конфедераций 2013 года, где они стали чемпионами.

Что касается других титулов, то в составе "Коринтианса" Паулиньо выигрывал чемпионат Бразилии, Лигу Паулисты, Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира. Находясь один сезон в "Барселоне", бывший полузащитник победил в Ла Лиге и Кубке Испании. В китайском "Гуанчжоу Эвергранд" бразилец получил немало трофеев, в том числе и Лигу чемпионов АФК.

По теме
yellow-arrow
Победы Испании и Португалии, Довбик может пропустить матч Ромы. Главные новости за 8 сентября
yellow-arrow
Норвегия - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
КМ. США - Канада 1:2. Видеообзор матча
Барселона Паулиньо Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости