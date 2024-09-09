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Родриго не совсем доволен своим положением в сборной Бразилии

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Часто мне приходится просто заполнять пробелы (с)

Родриго не совсем доволен своим положением в сборной Бразилии

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Правый вингер мадридского "Реала" Родриго не совсем доволен своим положением в сборной Бразилии.

"Часто мне приходится просто заполнять пробелы. Кого-то не хватает? Выпускайте Родриго. Некому сыграть справа? Родриго. Нет центрфорварда? Есть Родриго. Вот и все.

Это может немного мешать мне развиваться, но я командный игрок".

Родриго дебютировал за национальную команду Бразилии 15 ноября 2019 году. За это время футболист сыграл 28 матчей, в которых забил 7 голов.

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Бразилия Родриго Реал (Мадрид)
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