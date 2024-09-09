Правый вингер мадридского "Реала" Родриго не совсем доволен своим положением в сборной Бразилии.

"Часто мне приходится просто заполнять пробелы. Кого-то не хватает? Выпускайте Родриго. Некому сыграть справа? Родриго. Нет центрфорварда? Есть Родриго. Вот и все.

Это может немного мешать мне развиваться, но я командный игрок".