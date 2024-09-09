Родриго не совсем доволен своим положением в сборной Бразилии
Часто мне приходится просто заполнять пробелы (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Правый вингер мадридского "Реала" Родриго не совсем доволен своим положением в сборной Бразилии.
"Часто мне приходится просто заполнять пробелы. Кого-то не хватает? Выпускайте Родриго. Некому сыграть справа? Родриго. Нет центрфорварда? Есть Родриго. Вот и все.
Это может немного мешать мне развиваться, но я командный игрок".
Родриго дебютировал за национальную команду Бразилии 15 ноября 2019 году. За это время футболист сыграл 28 матчей, в которых забил 7 голов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Семь клубов воздержались голосовать по ситуации с Ингульцом. Среди них - Динамо. Петровчанам предлагают альтернативу
- УПЛ организовала онлайн-конференцию относительно снятия Ингульца. Клубы и организаторы обсуждают план действий
- Лунин определил, в каком чемпионате будет играть после ухода из Реала
- Историческая победа Сан-Марино, травма Артема Довбика и 900-й гол Роналду. Главные новости за 5 сентября
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн