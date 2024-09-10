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Экс-капитан Монако обвиняется в сексуальном насилии. Это не первый подобный случай в его жизни

Общие новости

В середине осени будет известен приговор

Экс-капитан Монако обвиняется в сексуальном насилии. Это не первый подобный случай в его жизни

Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский нападающий Виссам Бен-Йеддер предстанет перед судом за "сексуальное насилие в нетрезвом виде".

По информации L'Equipe, в пятницу вечером в Приморских Альпах футболист домогался своей спутницы в автомобиле, а уже в ночь на субботу был остановлен полицией в состоянии алкогольного опьянения.

Как итог - прошлые выходные Виссам провёл под стражей после жалобы молодой девушки 2001 года рождения, обвиняющей его в "сексуальном нападении". Суд по данному делу назначен на 15 октября.

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Напомним, в августе 2023 года прокуратура Ниццы также обвиняла Бен Йеддера в изнасиловании, однако тогда он был выпущен под залог в размере 900 тысяч евро.

Напомним, в течение карьеры 34-летний Бен Йеддер выступал за "Монако", "Севилью" и "Тулузу". С лета 2024 года Виссам находится в статусе свободного агента.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Бураков
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