Экс-капитан Монако обвиняется в сексуальном насилии. Это не первый подобный случай в его жизни
В середине осени будет известен приговор
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий Виссам Бен-Йеддер предстанет перед судом за "сексуальное насилие в нетрезвом виде".
По информации L'Equipe, в пятницу вечером в Приморских Альпах футболист домогался своей спутницы в автомобиле, а уже в ночь на субботу был остановлен полицией в состоянии алкогольного опьянения.
Как итог - прошлые выходные Виссам провёл под стражей после жалобы молодой девушки 2001 года рождения, обвиняющей его в "сексуальном нападении". Суд по данному делу назначен на 15 октября.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, в августе 2023 года прокуратура Ниццы также обвиняла Бен Йеддера в изнасиловании, однако тогда он был выпущен под залог в размере 900 тысяч евро.
Напомним, в течение карьеры 34-летний Бен Йеддер выступал за "Монако", "Севилью" и "Тулузу". С лета 2024 года Виссам находится в статусе свободного агента.
Популярное сейчас
- Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины
- Ультиматум Ингульца не сработал, возвращение Мудрика и трансляция молодежи. Главные новости за 9 сентября
- Жерсон Родригес снова вляпался в скандал - форварда отлучили от сборной Люксембурга
- Норвежское антидопинговое агентство хотело проверить двух умерших футболистов
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans