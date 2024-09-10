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Серхио Рамос отклонил предложение из МЛС

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Об этом сообщает Mundo Deportivo

Серхио Рамос отклонил предложение из МЛС

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Десять дней прошло с момента закрытия трансферного окна в Испании и топ-лигах Европы, а Серхио Рамос до сих пор без команды. Впрочем, футболист имел несколько предложений из разных уголков мира, но немалое количество уже отверг.

Сообщается, что им интересовалась новая франшиза МЛС, а именно "Сан-Диего". В этом сезоне команда дебютирует в профессиональном футбольном соревновании в США, которая делает значительные расходы для своего запуска. Испанский защитник отказался от предложения американского клуба присоединиться к ним можно. Это связано с экономическими вопросами, поскольку они далеки от тех, которые рассматривает андалузец, а также игрока не устроила роль, которую ему хотят отвести в команде. Футболист в дальнейшем будет заниматься поисками нового клуба для продолжения карьеры.

Добавим, что прошлый сезон Серхио Рамос провел в "Севилье", где отметился 7 голами и результативной передачей в 37 матчах во всех турнирах.

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Серхио Рамос МЛС Севилья
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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