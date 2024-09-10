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Роналду: Мбаппе может выиграть Золотой мяч

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Криштиану высказался о номинантах на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола

Роналду: Мбаппе может выиграть Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською


Легендарный футболист Криштиану Роналду поделился своим прогнозом относительно будущего обладателя престижной награды "Золотого мяча".

"Килиан Мбаппе может выиграть "Золотой мяч" и в течение следующих нескольких лет! Также, возможно, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем".

С полным списком номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола можно ознакомиться здесь.

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Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Джуд Беллингем
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 21:34
Може!но не виграє!
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Комментарии 1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 21:34
Може!но не виграє!
Ответить
0
0

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