Роналду: Мбаппе может выиграть Золотой мяч
Криштиану высказался о номинантах на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Криштиану Роналду поделился своим прогнозом относительно будущего обладателя престижной награды "Золотого мяча".
"Килиан Мбаппе может выиграть "Золотой мяч" и в течение следующих нескольких лет! Также, возможно, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем".
С полным списком номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола можно ознакомиться
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Prach13 (Дрогобич)
10.09.2024 в 21:34
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