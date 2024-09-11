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Бывший хавбек Шахтера перебрался в экзотический чемпионат

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Бразилец нашел новый клуб

Бывший хавбек Шахтера перебрался в экзотический чемпионат

Фото: instagram.com/becamexbinhduongfc

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Бывший вингер "Шахтера" Веллингтон Нем продолжит карьеру в экзотическом чемпионате.

32-летний бразилец стал игроком вьетнамского клуба "Бекамекс Биньзыонг", который в минувшем сезоне финишировал 8-м в элитарном дивизионе чемпионата.

Предыдущим клубом Веллингтона была венгерская "Кишварда", которую он покинул в мае в статусе свободного агента.

В составе "Шахтера" Нем выступал с 2013 по 2020 годы. За это время он провел 75 матчей за "горняков", в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

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Источник:
Becamex Binh Duong FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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