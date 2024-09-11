Почеттино возглавил одну из хозяек чемпионата мира-2026
Новое направление аргентинца
Фото: chelseafc.com
Маурисио Почеттино назначен новым главным тренером национальной сборной США.
На этоц должности аргентинский специалист сменил Грегга Берхалтера, который был уволен из команды летом после провала на Кубке Америки.
"Решение присоединиться к США было для меня не просто связано с футболом. Это связано с путешествием, которое проходит эта команда и эта страна. Энергия, страсть и жажда достичь чего-то действительно исторического здесь — вот что меня вдохновило.
Возможность возглавить сборную США перед болельщиками, которые так же страстны, как и игроки, — это то, чего я не мог упустить. Я вижу группу футболистов, полных таланта и потенциала, и вместе мы построим что-то особенное, чем сможет гордиться вся страна", - сказал Почеттино.
Ранее сообщалось, что контракт между сторонами рассчитан до окончания чемпионата мира-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
В течение своей тренерской карьеры Почеттино возглавлял "Челси", "ПСЖ", "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол".
Introducing... #USMNT Head Coach Mauricio Pochettino ????????— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024
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