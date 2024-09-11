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Почеттино возглавил одну из хозяек чемпионата мира-2026

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Новое направление аргентинца

Почеттино возглавил одну из хозяек чемпионата мира-2026

Фото: chelseafc.com

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Маурисио Почеттино назначен новым главным тренером национальной сборной США.

На этоц должности аргентинский специалист сменил Грегга Берхалтера, который был уволен из команды летом после провала на Кубке Америки.

"Решение присоединиться к США было для меня не просто связано с футболом. Это связано с путешествием, которое проходит эта команда и эта страна. Энергия, страсть и жажда достичь чего-то действительно исторического здесь — вот что меня вдохновило.

Возможность возглавить сборную США перед болельщиками, которые так же страстны, как и игроки, — это то, чего я не мог упустить. Я вижу группу футболистов, полных таланта и потенциала, и вместе мы построим что-то особенное, чем сможет гордиться вся страна", - сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что контракт между сторонами рассчитан до окончания чемпионата мира-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

В течение своей тренерской карьеры Почеттино возглавлял "Челси", "ПСЖ", "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол".

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Источник:
USMNT
Опубликовал: Александр Бураков
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