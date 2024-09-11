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Греческий АЕК достиг договоренности по аренде нападающего Челси

Общие новости

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Греческий АЕК достиг договоренности по аренде нападающего Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В некоторых странах Европы еще открыто трансферное окно и клубы из этих федераций имеют время на оформление необходимых приобретений. В частности, афинский "АЕК" достиг договоренности по переходу Давида Датро Фофана из "Челси".

Сообщается, что греки арендуют нападающего на один сезон, где также будет включен пункт о необязательной опции выкупа игрока за 20 млн фунтов стерлингов. 21-летний футболист согласился на переход в греческий клуб.

Добавим, что в прошлом сезоне Давид Датро Фофана провел 32 матча, где отметился 6 голами и 2 ассистами.

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АЕК (Афины) Челси (Лондон) Давид Датро Фофана
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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