Греческий АЕК достиг договоренности по аренде нападающего Челси
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В некоторых странах Европы еще открыто трансферное окно и клубы из этих федераций имеют время на оформление необходимых приобретений. В частности, афинский "АЕК" достиг договоренности по переходу Давида Датро Фофана из "Челси".
Сообщается, что греки арендуют нападающего на один сезон, где также будет включен пункт о необязательной опции выкупа игрока за 20 млн фунтов стерлингов. 21-летний футболист согласился на переход в греческий клуб.
????????⚫️ David Datro Fofana leaves Chelsea to join AEK Athens on loan deal, agreement reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024
It also includes a buy option clause for £20m not mandatory, up to AEK in June 2025 to decide about it.
Fofana has accepted, paperwork time now. pic.twitter.com/v8Lhhrnnvj
Добавим, что в прошлом сезоне Давид Датро Фофана провел 32 матча, где отметился 6 голами и 2 ассистами.
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