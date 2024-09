Греческий АЕК достиг договоренности по аренде нападающего Челси

В некоторых странах Европы еще открыто трансферное окно и клубы из этих федераций имеют время на оформление необходимых приобретений. В частности, афинский "АЕК" достиг договоренности по переходу Давида Датро Фофана из "Челси".

Сообщается, что греки арендуют нападающего на один сезон, где также будет включен пункт о необязательной опции выкупа игрока за 20 млн фунтов стерлингов. 21-летний футболист согласился на переход в греческий клуб.

????????⚫️ David Datro Fofana leaves Chelsea to join AEK Athens on loan deal, agreement reached.



It also includes a buy option clause for £20m not mandatory, up to AEK in June 2025 to decide about it.



Fofana has accepted, paperwork time now.