Моуринью: Я дважды отказал сборной Англии
Вариант со сборными пока "Особенного" не устраивает
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Жозе Моуринью подтвердил недавний интерес английской национальной команды к своей кандидатуре до прихода в "Фенербахче".
"У меня были возможности попасть на работу в сборную в прошлом, но я всегда отказывался от них.
Я дважды получал предложение от Англии, но не принимал его. Это не та работа, которая сделает меня счастливым. Один или два матча в месяц, поездки для просмотра игроков, ожидание турниров...
У меня сейчас много энергии, которую я могу потратить. Может быть, когда-нибудь, когда я буду старым и уставшим, но не сегодня", - заявил Моуринью в интервью HT Spor.
По итогам четырёх туров чемпионата Турции "Фенербахче" лидирует в турнирной таблице с 10 очками в активе.
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