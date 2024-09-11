Моуринью: Я дважды отказал сборной Англии

Жозе Моуринью подтвердил недавний интерес английской национальной команды к своей кандидатуре до прихода в "Фенербахче".

"У меня были возможности попасть на работу в сборную в прошлом, но я всегда отказывался от них.

Я дважды получал предложение от Англии, но не принимал его. Это не та работа, которая сделает меня счастливым. Один или два матча в месяц, поездки для просмотра игроков, ожидание турниров...

У меня сейчас много энергии, которую я могу потратить. Может быть, когда-нибудь, когда я буду старым и уставшим, но не сегодня", - заявил Моуринью в интервью HT Spor.