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Криштиану Роналду поделился мнением о решении Крооса завершить карьеру

Общие новости

Я уважаю его решение (с)

Криштиану Роналду поделился мнением о решении Крооса завершить карьеру

Getty Images_

Новина українською

Криштиану Роналду поделился мыслями относительно решения Тони Крооса завершить карьеру в 34 года.

"Это его перспектива. Мы должны уважать ее. Я уважаю его решение. Он мог бы сыграть еще несколько лет, но это его выбор", - сказал Роналду.

На счету Крооса 718 матчей на клубном профессиональном уровне, а также 114 - за национальную сборную.

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Тони Кроос Криштиану Роналду
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
11.09.2024 в 16:50
Ой, не бачив номінантів на Золотий м"яч, але, якщо там є Тоні, то, сподіваюсь, він таки отримає свій ЗМ. Вважаю, що він на нього заслуговує
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
11.09.2024 в 16:50
Ой, не бачив номінантів на Золотий м"яч, але, якщо там є Тоні, то, сподіваюсь, він таки отримає свій ЗМ. Вважаю, що він на нього заслуговує
Ответить
0
0

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