Криштиану Роналду поделился мнением о решении Крооса завершить карьеру

Криштиану Роналду поделился мыслями относительно решения Тони Крооса завершить карьеру в 34 года.

"Это его перспектива. Мы должны уважать ее. Я уважаю его решение. Он мог бы сыграть еще несколько лет, но это его выбор", - сказал Роналду.