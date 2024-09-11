Криштиану Роналду поделился мнением о решении Крооса завершить карьеру
Я уважаю его решение (с)
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Криштиану Роналду поделился мыслями относительно решения Тони Крооса завершить карьеру в 34 года.
"Это его перспектива. Мы должны уважать ее. Я уважаю его решение. Он мог бы сыграть еще несколько лет, но это его выбор", - сказал Роналду.
На счету Крооса 718 матчей на клубном профессиональном уровне, а также 114 - за национальную сборную.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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