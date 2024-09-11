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Сарри все еще в поисках нового клуба: Хочу вернуться на поле до января

Общие новости

Маурицио все еще ищет новую работу после отставки из Лацио

Сарри все еще в поисках нового клуба: Хочу вернуться на поле до января

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский тренер Маурицио Сарри, который покинул "Лацио" полгода назад, до сих пор не нашел себе новую команду. Но специалист готов вернуться к работе.

"С началом нового сезона мое желание вернуться к большой игре стало сильнее. Надеюсь, что до января этот вопрос решится. Все будет зависеть от ситуации на рынке, предложений, которые я получу, и от моей мотивации работать в дальнейшем. Я хочу получить вызов, который даст мне еще больше адреналина, чем я получал до этого.

Я не думаю, что мой последний танец в футболе уже состоялся. Я все еще хочу тренировать. Это правда, что сейчас в моде молодежь, но в прошлом году три европейских кубка выиграли тренеры моего возраста: Анчелотти в Лиге чемпионов, Гасперини в Лиге Европы и Мендилибар в Лиге конференции. Так же и Де ла Фуэнте, тренер чемпиона Европы", - сказал Сарри.

Напомним, Маурицио возглавлял "Лацио" с 2021 по 2024 год.

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Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
11.09.2024 в 16:49
Стоять плятьььь...нам нужен тренер, маэстро давай к нам, сирожу гетььь!
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Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
11.09.2024 в 16:49
Стоять плятьььь...нам нужен тренер, маэстро давай к нам, сирожу гетььь!
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
11.09.2024 в 17:02
Шева и Ребров против...
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