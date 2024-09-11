Сарри все еще в поисках нового клуба: Хочу вернуться на поле до января

Итальянский тренер Маурицио Сарри, который покинул "Лацио" полгода назад, до сих пор не нашел себе новую команду. Но специалист готов вернуться к работе.

"С началом нового сезона мое желание вернуться к большой игре стало сильнее. Надеюсь, что до января этот вопрос решится. Все будет зависеть от ситуации на рынке, предложений, которые я получу, и от моей мотивации работать в дальнейшем. Я хочу получить вызов, который даст мне еще больше адреналина, чем я получал до этого.

Я не думаю, что мой последний танец в футболе уже состоялся. Я все еще хочу тренировать. Это правда, что сейчас в моде молодежь, но в прошлом году три европейских кубка выиграли тренеры моего возраста: Анчелотти в Лиге чемпионов, Гасперини в Лиге Европы и Мендилибар в Лиге конференции. Так же и Де ла Фуэнте, тренер чемпиона Европы", - сказал Сарри.