Сарри все еще в поисках нового клуба: Хочу вернуться на поле до января
Маурицио все еще ищет новую работу после отставки из Лацио
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский тренер Маурицио Сарри, который покинул "Лацио" полгода назад, до сих пор не нашел себе новую команду. Но специалист готов вернуться к работе.
"С началом нового сезона мое желание вернуться к большой игре стало сильнее. Надеюсь, что до января этот вопрос решится. Все будет зависеть от ситуации на рынке, предложений, которые я получу, и от моей мотивации работать в дальнейшем. Я хочу получить вызов, который даст мне еще больше адреналина, чем я получал до этого.
Я не думаю, что мой последний танец в футболе уже состоялся. Я все еще хочу тренировать. Это правда, что сейчас в моде молодежь, но в прошлом году три европейских кубка выиграли тренеры моего возраста: Анчелотти в Лиге чемпионов, Гасперини в Лиге Европы и Мендилибар в Лиге конференции. Так же и Де ла Фуэнте, тренер чемпиона Европы", - сказал Сарри.
Напомним, Маурицио возглавлял "Лацио" с 2021 по 2024 год.
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