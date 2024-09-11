Опытные ветераны, легенда Реала и угасшая звезда АПЛ: самые известные свободные агенты

Трансферное окно в топ-5 лигах Европы официально закрылось уже почти две недели назад. Лишь в некоторых странах сделки еще возможны, но не стоит забывать о свободных агентах, которые все еще могут подписывать контракты с новыми клубами. Более того, начало сентября уже подарило нам несколько интересных трансферов. Команды из главных чемпионатов имеют еще полторы недели, чтобы пригласить футболистов, которые сейчас находятся без клуба. Пожалуй, не стоит и говорить, что для некоторых коллективов это последний шанс залатать кадровые дыры или пополнить глубину состава перед новым сезоном. Мы подобрали для вас список главных звезд, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов и, конечно, разберемся с главными претендентами на этих игроков.

Виссам Бен Йеддер - 34 года, нападающий

Французский нападающий уже давно ассоциировался у европейских фанатов именно с "Монако", забетонировав себе статус капитана и вторую строчку в списке лучших бомбардиров в истории команды (118 голов). Виссам играл в княжестве пять лет и был главным лидером команды, но контракт с ним не продлили. Тренер "Монако" Ади Хюттер объявил курс на омоложение команды, поэтому в услугах 34-летнего форварда заинтересован не был. Не в пользу Бен-Еддера сыграла и прошлогодняя история, когда его обвинили в изнасиловании.

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Вероятно, новый клуб нападающий найдет не скоро - сначала надо закрыть вопрос с законом. А в июле "L'Equipe" выложил еще один эксклюзив о незаконных делах форварда. Медиа писало, что футболист даже платил 1,6 миллиона евро за молчание другой девушке - якобы еще одной жертве насилия.

Серхио Рамос - 38 лет, защитник

Опытный ветеран, мягко говоря, не испортил общей картины во время своего возвращения в "Севилью". За прошлый сезон он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых оформил 7+1. Рамос даже был основным в важных матчах Лиги чемпионов и периодически появлялся с капитанской повязкой. Казалось, что его, в качестве ментального лидера команды и подмены основным игрокам, даже могут взять на Евро, но Луис де ла Фуэнте все же отдал предпочтение более сильным на данный момент игрокам.

Защитник рассказал, что сам принял решение уйти из родного клуба, хотя ему предлагали пожизненный контракт. Скорее всего, Серхио решил плавно подойти к моменту завершения карьеры, ведь, по информации журналиста Саши Тавольери, испанец собрался в "Аль-Орубу". Кстати, в Саудовской Аравии выступают бывшие партнеры Серхио по Реалу - Криштиану Роналду и Карим Бензема, поэтому грустно ему там не должно быть. Португалец играет в составе "Аль-Насра", а француз защищает цвета "Аль-Иттихада".

Жоэль Матип - 33 года, защитник

33-летний защитник провел успешные восемь лет в "Ливерпуле". Матип выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и еще несколько трофеев. Юрген Клопп обожал камерунца за его самоотдачу и очень умный стиль игры, что очень важно для ЦЗ, партнеры же считали его душой раздевалки, а фанаты сходили с ума от его периодических рейдов с мячом через полполя в стиле Месси, когда он накручивал нескольких соперников подряд. С его ростом и комплекцией этот дриблинг выглядел очень неуклюже, но от этого не менее эффектно и эффективно!

Единственным существенным минусом Матипа была травматичность, но если он набирал форму, то становился одним из лучших защитников АПЛ. Однако из-за возраста повреждения становились все более частыми, поэтому Жоэль покинул "Ливерпуль" вместе с Клоппом, когда у камерунца закончился контракт. Фабрицио Романо рассказывал о переговорах с "Байером", но возвращения в Бундеслигу пока не произошло. Сейчас вокруг Жоэля почему-то сформировалась полная информационная тишина.

Адриен Рабьо - 29 лет, полузащитник

Французский полузащитник все же покинул "Ювентус". Ироничным является тот факт, что Рабьо ушел из клуба по той же причине, по которой он несколько лет назад скандально покинул "ПСЖ" и перебрался в Турин: игрок не договорился с клубом о зарплате по новому контракту. Пожалуй, только ленивый еще не пошутил о том, что переговорному процессу снова помешала мама и по совместительству агент Адриена Вероник Рабьо. Во время своей карьеры француз потерял несколько крутых шансов оказаться в топ-клубах АПЛ и Лиги Лиги из-за ее специфической манеры ведения дел и огромного влияния (иногда даже давления) на сына. Итальянский гранд предлагал контракт с зарплатой 7-8 миллионов евро в год, однако мать игрока потребовала космические комиссионные и не дала заключить соглашение на предложенных условиях.

В прошлом сезоне полузащитник провел более 3000 минут во всех турнирах и даже выходил с капитанской повязкой, но сейчас Рабьо остался без команды. И если в футбольных качествах француза сомнений нет, то вот финансовый аппетит футболиста может стать проблемой при поиске нового клуба. "L'Equipe" информировал, что хавбек хочет в АПЛ, а с "Баварией", "Интером" и "Атлетико" не сошелся из-за завышенных запросов. Самые свежие слухи ведут француза в "МЮ", однако также сообщается о возможном переезде в Саудовскую Аравию - в "Аль-Наср"

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Деле Алли - 28 лет, полузащитник

За последние десять лет мы видели далеко не одну звезду, которая ярко зажглась в АПЛ, а затем так же быстро погасла, не оправдав ожидания фанатов. На ум сразу приходят Марсиаль или Дэниэль Джеймс, но наиболее драматичный путь, пожалуй, преодолел Деле Алли, который в свое время был лидером "Тоттенхэма" и надеждой Англии, а сейчас не нужен даже аутсайдерам английского футбола.

Сначала от него избавились "шпоры", а в "Эвертоне", который подобрал полузащитника, Деле так и не закрепился. Не помогла и аренда в турецкий "Бешикташ". Летом 2023-го Алли дал резонансное интервью, в котором рассказал о ментальных трудностях, проблемах с наркотиками и алкоголем и тяжелом детстве, намекнув, что именно это является причиной того, что он так и не раскрыл свой огромный потенциал. Прошлый сезон Деле полностью пропустил из-за травм, а летом 2024-го его контракт с "Эвертоном" подошел к концу.

Последний раз он выходил на поле в феврале 2023-го за "Бешикташ", поэтому и неудивительно, что новостей о заинтересованности в атакующем полузащитнике тоже нет. Не так давно англичанин дал интервью, где сообщил о своей цели - поехать на следующий чемпионат мира, но пока Деле не может даже найти себе новый клуб…

Кейлор Навас - 37 лет, вратарь

Ну и для полноты картины добавим в наш список игрока, выступающего на позиции вратаря. Костариканец в прошлом сезоне посидел на скамейке "ПСЖ" (шесть игр во всех турнирах), поэтому еще в мае анонсировал уход из клуба. В июле Маттео Моретто, Джанлука Ди Марцио и другие итальянские журналисты сообщали, что Кейлор перейдет в "Монцу" на зарплату в 1,5 миллиона евро в год. Но клуб арендовал 22-летнего Стефано Турати из "Сассуоло" и отказался от трехкратного победителя Лиги чемпионов. С тех пор вокруг Наваса нет никаких трансферных слухов.

Стоит отметить, что усиление свободными агентами может быть очень полезным для клуба, который не успел с комплектованием состава за лето, испытывает финансовые трудности или просто увидел хороший вариант для усиления. В подтверждение этих слов можно привести несколько интересных подписаний, которые некоторые команды провернули в последние недели. Тут вам и громкая история Осимхена, оказавшегося в "Галатасарае" после ссоры с руководителями "Наполи", и переход Виллиана в "Олимпиакос", и Матс Хуммельс, который после феерического сезона в "Боруссии" теперь будет выступать за "Рому". Поэтому можно не сомневаться, что некоторые игроки из сегодняшнего списка также успеют найти себе коллектив, как минимум, на этот сезон.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine