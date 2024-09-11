"Это сумасшедшая мечта". Сарри назвал клуб, который бы хотел тренировать
Специалист дал интервью изданию La Gazzetta dello Sport
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский тренер Маурицио Сарри, который недавно покинул "Лацио", не собирается долго оставаться без работы.
В интервью La Gazzetta dello Sport он признался, что его мечтой является работа с аргентинской "Бока Хуниорс".
"Это сумасшедшая мечта. Я не знаю, станет ли она реальностью, но я хотел бы получить шанс работать в "Бока Хуниорс". Быть тренером там было бы невероятно", - сказал специалист.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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