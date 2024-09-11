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"Это сумасшедшая мечта". Сарри назвал клуб, который бы хотел тренировать

Общие новости

Специалист дал интервью изданию La Gazzetta dello Sport

"Это сумасшедшая мечта". Сарри назвал клуб, который бы хотел тренировать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский тренер Маурицио Сарри, который недавно покинул "Лацио", не собирается долго оставаться без работы.

В интервью La Gazzetta dello Sport он признался, что его мечтой является работа с аргентинской "Бока Хуниорс".

"Это сумасшедшая мечта. Я не знаю, станет ли она реальностью, но я хотел бы получить шанс работать в "Бока Хуниорс". Быть тренером там было бы невероятно", - сказал специалист.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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