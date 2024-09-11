Робиньо проиграл апелляцию и останется за решеткой из-за изнасилования
Бразилец потерял свой последний шанс сократить срок заключения
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Бывший футболист "Милана" и "Ман Сити" Робиньо останется за решеткой, несмотря на многочисленные попытки обжаловать приговор. Об этом сообщает Daily Mail.
Робинью был осужден еще в 2017 году за изнасилование 22-летней женщины во время отдыха в Милане. Футболист категорически отрицал свою вину и в течение нескольких лет пытался обжаловать приговор. Однако все его апелляции были отклонены.
Приговор является окончательным, и Робиньо должен отбыть полное наказание - 9 лет лишения свободы.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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