Робиньо проиграл апелляцию и останется за решеткой из-за изнасилования

Бывший футболист "Милана" и "Ман Сити" Робиньо останется за решеткой, несмотря на многочисленные попытки обжаловать приговор. Об этом сообщает Daily Mail.

Робинью был осужден еще в 2017 году за изнасилование 22-летней женщины во время отдыха в Милане. Футболист категорически отрицал свою вину и в течение нескольких лет пытался обжаловать приговор. Однако все его апелляции были отклонены.

Приговор является окончательным, и Робиньо должен отбыть полное наказание - 9 лет лишения свободы.