Греческий ПАОК активно работает над подписанием опытного защитника Лиона
Клубы начали обмен документами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Греческий ПАОК активно работает над подписанием опытного защитника Деяна Ловрена из "Лиона".
По информации Фабрицио Романо, сам футболист уже дал согласие на переход в греческий клуб. Сегодня вечером (11 сентября) клубы приступили к обмену документами. Ожидается, что трансфер будет завершен в ближайшее время.
35-летний защитник во второй раз присоединился к "Лиону" в январе 2023 года. Ловрен также выступал за французскую команду с 2010 года по 2013 год.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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