Греческий ПАОК активно работает над подписанием опытного защитника Лиона

Греческий ПАОК активно работает над подписанием опытного защитника Деяна Ловрена из "Лиона".

По информации Фабрицио Романо, сам футболист уже дал согласие на переход в греческий клуб. Сегодня вечером (11 сентября) клубы приступили к обмену документами. Ожидается, что трансфер будет завершен в ближайшее время.

35-летний защитник во второй раз присоединился к "Лиону" в январе 2023 года. Ловрен также выступал за французскую команду с 2010 года по 2013 год.