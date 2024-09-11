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Греческий ПАОК активно работает над подписанием опытного защитника Лиона

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Клубы начали обмен документами

Греческий ПАОК активно работает над подписанием опытного защитника Лиона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Греческий ПАОК активно работает над подписанием опытного защитника Деяна Ловрена из "Лиона".

По информации Фабрицио Романо, сам футболист уже дал согласие на переход в греческий клуб. Сегодня вечером (11 сентября) клубы приступили к обмену документами. Ожидается, что трансфер будет завершен в ближайшее время.

35-летний защитник во второй раз присоединился к "Лиону" в январе 2023 года. Ловрен также выступал за французскую команду с 2010 года по 2013 год.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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