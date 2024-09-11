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Почеттино - самый высокооплачиваемый тренер в истории сборной США

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Зарплата аргентинца составляет шесть миллионов долларов в год

Почеттино - самый высокооплачиваемый тренер в истории сборной США

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно Федерация футбола США официально объявила о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера мужской национальной сборной.

Зарплата аргентинца составляет шесть миллионов долларов в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США.

Добавим, что Почеттино подписал контракт с USMNT до лета 2026 года.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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