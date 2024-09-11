Почеттино - самый высокооплачиваемый тренер в истории сборной США
Зарплата аргентинца составляет шесть миллионов долларов в год
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно Федерация футбола США официально объявила о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера мужской национальной сборной.
Зарплата аргентинца составляет шесть миллионов долларов в год, что делает его самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США.
Добавим, что Почеттино подписал контракт с USMNT до лета 2026 года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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