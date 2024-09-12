Назначение Почеттино, фиаско Бразилии и реванш Колумбии. Главные новости за 11 сентября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 11 сентября.

Маурисио Почеттино вернулся в профессию. После увольнения из "Челси" летом 52-летний аргентинец сложа руки долго не сидел. Новым местом работы Почеттино стала сборная США. Контракт рассчитан до ЧМ-2026, где США будет одной из команд-хозяев турнира.

Сборная Бразилии сенсационно уступила Парагваю в рамках отбора на Чемпионат мира. Для "Селесао" это второе поражение в трех последних матчах. После восьми туров Бразилия занимает пятое место, имея в своем активе лишь 10 очков. Парагвай находится на седьмой позиции, отставая от "Селесао" на один пункт.

На этом сенсации в южноамериканском отборе себя не исчерпали. Другой местный флагман Аргентина взяла пример с Бразилии, и тоже проиграла на выезде. Реванш у "альбиселесте" за поражение в финале Копы взяла команда Колумбии. Победный мяч на счету Хамеса Родригеса.

Андрей Лунин дал согласие на продление контракта с "Реалом". Marca сообщает о 4-летней сделке, которая будет подписана сторонами уже на этой неделе. Нынешнее соглашение украинца с Мадридом заканчивается в конце сезона.

"Арсенал" во время международной паузы потерял своего капитана. Мартин Эдегор получил травму голеностопа в расположении сборной Норвегии. Минимальный срок восстановления – 3 недели. Таким образом Эдегор пропустит матч с "Ман Сити", дерби против "Тоттенхэма" и игру ЛЧ против ПСЖ.