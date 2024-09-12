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Новый контракт Лунина, Шевченко поддержал Реброва, фиаско Бразилии. Главные новости за 11 сентября

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 11 сентября

Новый контракт Лунина, Шевченко поддержал Реброва, фиаско Бразилии. Главные новости за 11 сентября

Real Madrid

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 11 сентября.

Шевченко не будет увольнять Реброва

Президент УАФ Андрей Шевченко выразил свою поддержку главному тренеру сборной, несмотря на неудачные результаты матчей в Лиге наций. "Мы видим перспективы в выбранном векторе работы и полностью доверяем Сергею Реброву. У него есть полный карт-бланш на воплощение идей и эксперименты", - заявил Шевченко.

Контракт для Лунина

Андрей Лунин дал согласие на продление контракта с "Реалом". Marca сообщает о 4-летней сделке, которая будет подписана сторонами уже на этой неделе. Нынешнее соглашение украинца с Мадридом заканчивается в конце сезона.

Почеттино возглавил США

Маурисио Почеттино вернулся в профессию. После увольнения из "Челси" летом 52-летний аргентинец сложа руки долго не сидел. Новым местом работы Почеттино стала сборная США. Контракт рассчитан до ЧМ-2026, где США будет одной из команд-хозяев турнира.

Фиаско Бразилии

Сборная Бразилии сенсационно уступила Парагваю в рамках отбора на Чемпионат мира. Для "Селесао" это второе поражение в трех последних матчах. После восьми туров Бразилия занимает пятое место, имея в своем активе лишь 10 очков. Парагвай находится на седьмой позиции, отставая от "Селесао" на один пункт.

Реванш Колумбии

На этом сенсации в южноамериканском отборе себя не исчерпали. Другой местный флагман Аргентина взяла пример с Бразилии, и тоже проиграла на выезде. Реванш у "альбиселесте" за поражение в финале Копы взяла команда Колумбии. Победный мяч на счету Хамеса Родригеса.

Травма Эдегора

"Арсенал" во время международной паузы потерял своего капитана. Мартин Эдегор получил травму голеностопа в расположении сборной Норвегии. Минимальный срок восстановления – 3 недели. Таким образом Эдегор пропустит матч с "Ман Сити", дерби против "Тоттенхэма" и игру ЛЧ против ПСЖ.

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