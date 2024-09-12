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Бывший лидер Динамо может продолжить карьеру в Турции

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Беньямин Вербич готовится сменить команду

Бывший лидер Динамо может продолжить карьеру в Турции

instagram.com/benjaminverbic7

Новина українською

Бывший вингер "Динамо" Беньямин Вербич, ныне выступающий за "Панатинаикос", может продолжить карьеру в Турции.

Следует отметить, что греческий клуб не рассчитывает на словенца, контракт с которым у него действует до лета 2025 года.

Ранее к Вербичу интерес проявлял АПОЭЛ, однако их предложение не устроило "Панатинаикос".

По информации Paopantou.gr, сейчас у полузащитника есть два предложения от неназванных клубов из Турции. Они готовы удовлетворить запросы "Панатинаикоса" по трансферной стоимости словенца. Трансферное окно в Турции закрывается 14 сентября.

Напомним, Вербич перешел из "Динамо" в "Панатинаикос" на правах свободного агента летом 2022 года.

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Источник:
Paopantou.gr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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