Бывший лидер Динамо может продолжить карьеру в Турции
Беньямин Вербич готовится сменить команду
instagram.com/benjaminverbic7
Бывший вингер "Динамо" Беньямин Вербич, ныне выступающий за "Панатинаикос", может продолжить карьеру в Турции.
Следует отметить, что греческий клуб не рассчитывает на словенца, контракт с которым у него действует до лета 2025 года.
Ранее к Вербичу интерес проявлял АПОЭЛ, однако их предложение не устроило "Панатинаикос".
По информации Paopantou.gr, сейчас у полузащитника есть два предложения от неназванных клубов из Турции. Они готовы удовлетворить запросы "Панатинаикоса" по трансферной стоимости словенца. Трансферное окно в Турции закрывается 14 сентября.
Напомним, Вербич перешел из "Динамо" в "Панатинаикос" на правах свободного агента летом 2022 года.
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