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Пике: Люди думают, что быть футболистом - это здорово, но иногда тебе просто не хочется этим заниматься

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Не всё так однозначно

Пике: Люди думают, что быть футболистом - это здорово, но иногда тебе просто не хочется этим заниматься

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал о "подводных камнях" профессии футболиста.

"Люди думают, что быть футболистом — это здорово, но иногда тебе просто не хочется этим заниматься.

Подумайте об этом: просыпаться в 9-10 утра, надевать шорты и идти тренировать тактику и стратегию. Это хлопотно! Ты не захочешь играть в футбол после того, как отыграешь в нем 20 лет", - приводит слова Пике Barca Universal.

Напомним, Пике выступал за "Барселону" с 2008 по 2022 годы. На счету Жерара 37 командных титулов.

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футбол Жерар Пике
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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kernoooo (Perth)
12.09.2024 в 12:01
В 9-10 утра вставать!? Бедняги что за каторга, УЕФА с ФИФА еще им больше матчей ставит, как так можно
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Комментарии 1
kernoooo (Perth)
12.09.2024 в 12:01
В 9-10 утра вставать!? Бедняги что за каторга, УЕФА с ФИФА еще им больше матчей ставит, как так можно
Ответить
0
0

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