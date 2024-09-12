Пике: Люди думают, что быть футболистом - это здорово, но иногда тебе просто не хочется этим заниматься
Не всё так однозначно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал о "подводных камнях" профессии футболиста.
"Люди думают, что быть футболистом — это здорово, но иногда тебе просто не хочется этим заниматься.
Подумайте об этом: просыпаться в 9-10 утра, надевать шорты и идти тренировать тактику и стратегию. Это хлопотно! Ты не захочешь играть в футбол после того, как отыграешь в нем 20 лет", - приводит слова Пике Barca Universal.
Напомним, Пике выступал за "Барселону" с 2008 по 2022 годы. На счету Жерара 37 командных титулов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kernoooo (Perth)
12.09.2024 в 12:01
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Харатин собирал игроков Колоса и говорил, что команде нужен новый тренер
- Сердца и идеи на поле оставлять не планировали. Обзор сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций
- "Шо за х**ня?": болельщики выплеснули эмоции на футболистов сборной, которые подошли к трибунам. В Ярмоленко запустили стакан
- Лига наций. Холанд принес победу Норвегии, Шешко хет-триком разгромил казахов
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1