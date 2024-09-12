Пике: Люди думают, что быть футболистом - это здорово, но иногда тебе просто не хочется этим заниматься

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал о "подводных камнях" профессии футболиста.

"Люди думают, что быть футболистом — это здорово, но иногда тебе просто не хочется этим заниматься.

Подумайте об этом: просыпаться в 9-10 утра, надевать шорты и идти тренировать тактику и стратегию. Это хлопотно! Ты не захочешь играть в футбол после того, как отыграешь в нем 20 лет", - приводит слова Пике Barca Universal.