Экс-игроку МЮ Андерсону грозит тюремное заключение из-за неуплаты алиментов

За восемь лет на "Олд Траффорд" Андерсон выиграл четыре титула Премьер-лиги, но теперь ему грозит перспектива провести время за решеткой на родине, в Бразилии. По информации talkSPORT, 36-летнему бывшему футболисту сообщили, что ему придется провести время в тюрьме, если он не выплатит 45 000 фунтов стерлингов алиментов на содержание детей.

В прошлый четверг судья семейного суда в его родном городе Порту-Алегри проинформировал его об этом решении еще до того, как об этом стало известно ночью. Андерсон может быть заключен в тюрьму на 30 дней, если не оплатит долг по алиментам, и будет отбывать наказание в тюрьме Ирмао Мигель Дарио. Бывший полузащитник "красных дьяволов" может провести свой тюремный срок в "полуоткрытом" режиме, когда ему будет разрешено работать или учиться за пределами тюрьмы днем, а на ночь он будет возвращаться туда, чтобы поспать.

Это уже не первый случай, когда бразилец оказывается в центре скандала. В 2021 году, через год после завершения игровой карьеры, его обвинили в отмывании 4,7 млн фунтов стерлингов с помощью криптовалют. Андерсон является одним из восьми человек, находящихся под следствием прокуратуры штата за предполагаемое участие в схеме, направленной на вывод средств с государственной фондовой биржи. Бразилец тогда отрицал эти обвинения, но пока непонятно, продолжается ли расследование и удалось ли ему очистить свое имя.