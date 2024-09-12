Экс-игроку МЮ Андерсону грозит тюремное заключение из-за неуплаты алиментов
Бразилец снова имеет проблемы с законом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За восемь лет на "Олд Траффорд" Андерсон выиграл четыре титула Премьер-лиги, но теперь ему грозит перспектива провести время за решеткой на родине, в Бразилии. По информации talkSPORT, 36-летнему бывшему футболисту сообщили, что ему придется провести время в тюрьме, если он не выплатит 45 000 фунтов стерлингов алиментов на содержание детей.
В прошлый четверг судья семейного суда в его родном городе Порту-Алегри проинформировал его об этом решении еще до того, как об этом стало известно ночью. Андерсон может быть заключен в тюрьму на 30 дней, если не оплатит долг по алиментам, и будет отбывать наказание в тюрьме Ирмао Мигель Дарио. Бывший полузащитник "красных дьяволов" может провести свой тюремный срок в "полуоткрытом" режиме, когда ему будет разрешено работать или учиться за пределами тюрьмы днем, а на ночь он будет возвращаться туда, чтобы поспать.
Это уже не первый случай, когда бразилец оказывается в центре скандала. В 2021 году, через год после завершения игровой карьеры, его обвинили в отмывании 4,7 млн фунтов стерлингов с помощью криптовалют. Андерсон является одним из восьми человек, находящихся под следствием прокуратуры штата за предполагаемое участие в схеме, направленной на вывод средств с государственной фондовой биржи. Бразилец тогда отрицал эти обвинения, но пока непонятно, продолжается ли расследование и удалось ли ему очистить свое имя.
Популярное сейчас
- Опытный украинский форвард объявил о завершении карьеры
- Харатин собирал игроков Колоса и говорил, что команде нужен новый тренер
- Сердца и идеи на поле оставлять не планировали. Обзор сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций
- Ультиматум Ингульца не сработал, возвращение Мудрика и трансляция молодежи. Главные новости за 9 сентября
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины