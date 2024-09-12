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Балотелли - о слухах относительно своего будущего: Газеты, клубы и люди могут продолжать говорить дерьмо

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Ранее форварда связывали с переходом в клубы Бразилии и США

Балотелли - о слухах относительно своего будущего: Газеты, клубы и люди могут продолжать говорить дерьмо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Марио Балотелли прокомментировал слухи о своем будущем.

"Я заметил, что в последнее время обо мне много говорят. Все, что я делаю, это упорно работаю, упорно тренируюсь и готов к тому, где бы я ни играл. В ближайшее время обо всем расскажу. Для меня главное работать и сохранять спокойствие. Я получил несколько предложений и ищу лучший для себя проект. Газеты, клубы и люди могут продолжать говорить дерьмо. Время от времени", - сказав Марио.

Ранее форварда связывали с переходом в клубы Бразилии и США, а также была информация, что он может вернуться в Италию, в "Палермо".

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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