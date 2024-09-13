Дебют Герреро откладывается, Довбик уже тренируется, а Челси может подписать еще одного украинца. Главные новости за 12 сентября

Как сообщает телеграм-канал ТаТоТаке, новичок "Динамо" Эдуардо Герреро не сыграет в матче 6-го тура УПЛ против своей бывшей команды - "Зари". По информации источника, такова одна из договоренностей между клубами в рамках трансфера панамского форварда. Отмечается, что 24-летний нападающий не выйдет на поле и в весеннем поединке против луганчан. Матч "Заря" - "Динамо" состоится в субботу, 14 сентября.

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик постепенно возвращается в строй после травмы. Как сообщает издание Siamo La Roma, Довбик, Лоренцо Пеллегрини, Энцо Ле Фе тренировались по индивидуальной программе. Отмечается, что в клубе есть "хорошие ощущения" относительно восстановления украинца. Ранее сообщалось, что Довбик вряд ли сыграет в матче 4-го тура Серии А против "Дженоа" Руслана Малиновского.

Украинский журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о психологическом контексте в сборной Украины на Евро-2024. Первой игрой на Чемпионате Европы (с Румынией, 0:3, прим.) игрок, когда есть уже заезд команды на базу, идет в отель к своей жене, и там остается на ночь. Этого не может быть. В любой нормальной сборной после этого идет показательная порка - его отправляют из команды. У нас ситуация такова, что после этого он выходит в стартовом составе". Также он раскритиковал ситуацию, когда игрок сборной занимался по программе своего индивидуального тренера по физподготовке и в итоге получил повреждение.

"Арсенал" объявил о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой. Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года. Напомним, Артета работает с "Арсеналом" с декабря 2019 года, и за это время завоевал с "канонирами" один Кубок Англии и два Суперкубка Англии.

Полузащитник "Барселоны" Гави снова начал тренировочные занятия с другой частью коллектива Ханси Флика. В своих аккаунтах в социальных сетях "блауграна" поделилась коротким видеороликом, на котором товарищи по команде приветствуют 20-летнего футболиста на стадионе имени Жоана Гампера. Последний раз Гави появлялся на поле 15 ноября 2023 года, в отборочном матче на Евро-2024 против Грузии. В ходе игры испанец порвал переднюю крестообразную связку и, как следствие, пропустил остаток сезона 2023/2024.

Украинский голкипер Владислав Крапивцов может стать игроком "Челси". Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболист находится на просмотре в резервной команде "синих". Также, по информации инсайдера, на 19-летнего голкипера до недавнего времени претендовал "Саутгемптон", но решил не использовать свою единственную квоту на не гражданина ЕС. Футболист в прошлом сезоне играл за юношеский "Днепр-1" в чемпионате U-19, а в июле получил статус свободного агента.