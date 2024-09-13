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Луческу прооперируют в Киеве

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Экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" на определенный период вернется в Украину

Луческу прооперируют в Киеве

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу снова перенесет операцию, сообщает Digi Sport.

По информации источника, 79-летнего специалиста ждет хирургическое вмешательство на правом бедре. Проблема такая же, которая была и на левом бедре - коксартроз.

Мирча будет прооперирован в Киеве, поскольку остался доволен тем, как прошла предыдущая операция.

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Отмечается, что Луческу хотел сделать операцию еще в начале сентября, но процедуру пришлось отложить из-за назначения на должность наставника сборной Румынии.

Также добавим, что румуны под руководством Луческу выиграли два стартовых матча Лиги наций-2024/25. Сначала они одолели Косово (3:0), а затем Литву (3:1).

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Мирча Луческу Румыния
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Источник:
Digi Sport
Опубликовал: Алина Ерофеева
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