Луческу прооперируют в Киеве
Экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" на определенный период вернется в Украину
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу снова перенесет операцию, сообщает Digi Sport.
По информации источника, 79-летнего специалиста ждет хирургическое вмешательство на правом бедре. Проблема такая же, которая была и на левом бедре - коксартроз.
Мирча будет прооперирован в Киеве, поскольку остался доволен тем, как прошла предыдущая операция.
Отмечается, что Луческу хотел сделать операцию еще в начале сентября, но процедуру пришлось отложить из-за назначения на должность наставника сборной Румынии.
Также добавим, что румуны под руководством Луческу выиграли два стартовых матча Лиги наций-2024/25. Сначала они одолели Косово (3:0), а затем Литву (3:1).
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