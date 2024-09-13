Легенда Реала Рамос мог продолжить карьеру в Мексике. Из-за чего сорвался трансфер?

Серхио Рамоса в течение лета связывали с большим количеством клубов во время трансферного окна, однако бывший игрок "Реала", "ПСЖ" и "Севильи" в дальнейшем остается свободным агентом. Спортивный президент мексиканского "Монтеррея" Тато Нориега в интервью El Chiringuito заявил, что его клуб мог подписать испанского игрока, однако помешали правила мексиканской лиги.

"Я бы взял Серхио вчера, а не сегодня. Проблема в том, что у нас нет квоты на легионеров. Вы должны придерживаться правил. Серхио Рамос - лучший центральный защитник за последние 15 лет в элитном футболе и для "Монтеррея" было бы привилегией получить его, особенно учитывая такой турнир, как Клубный чемпионат мира. Представьте, что у вас есть Серхио Рамос, который дает вам плюс на всех уровнях. На футбольном уровне, на уровне личности, на уровне маркетинга... но правила есть правила. В какой-то момент у нас были подходы и переговоры, но лимит на иностранцев помешал нам это сделать", - цитирует Нориегу Marca.

Добавим, что в прошлом сезоне Серхио Рамос провел 37 матчах во всех турнирах, где отметился 7 голами и результативной передачей.