Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в социальных сетях

На аккаунты нападающего саудовского "Аль‑Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях подписались более миллиарда человек. До этого никто в мире не преодолевал такую отметку.

Стоит отметить, что в учёт бралось 6 платформ: Instagram, Facebook, X (бывший Twitter), YouTube, Kuaishou и Weibo.

Сегодня, 13 сентября, "Аль-Наср" дома примет "Аль-Ахли".

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number - it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.



From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo