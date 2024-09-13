Роналду: Я соревнуюсь даже со своими детьми. Всегда хочу побеждать
"Ничего не даю просто так" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о своей семейной жизни за пределами футбола и о том, как его спортивные качества передались его детям.
"Я был на Красном море пару дней назад, играл там в падел каждый день. Мы с Криштиану-младшим злимся, не разговариваем по два дня.
Вот почему я счастлив, даже маленький Маттео любит конкуренцию, мне это нравится. Это показывает, что у них есть личность.
Серьёзно, мои дети такие же, как я. Я их не учу, но они видят на моём примере те моменты, когда я проигрываю, злюсь или иногда плачу.
Поэтому даже со своими детьми я соревнуюсь, всегда хочу побеждать. Ничего не даю просто так", - отметил Криштиану в интервью Рио Фердинанду.
Сегодня "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Ахли" в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Начало - в 21:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Луческу прооперируют в Киеве
- Журналист: Игроки провели неделю в одном городе. Время, проведенное на скамейке запасных Цыганковым и Судаковым, пошло на пользу
- "А мне люди говорили, что ваша дочь прост**утка": Как Поворознюк разговаривал с бывшим пресс-атташе сборной
- Ультиматум Ингульца не сработал, возвращение Мудрика и трансляция молодежи. Главные новости за 9 сентября
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре