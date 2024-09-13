Роналду: Я соревнуюсь даже со своими детьми. Всегда хочу побеждать

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о своей семейной жизни за пределами футбола и о том, как его спортивные качества передались его детям.

"Я был на Красном море пару дней назад, играл там в падел каждый день. Мы с Криштиану-младшим злимся, не разговариваем по два дня.

Вот почему я счастлив, даже маленький Маттео любит конкуренцию, мне это нравится. Это показывает, что у них есть личность.

Серьёзно, мои дети такие же, как я. Я их не учу, но они видят на моём примере те моменты, когда я проигрываю, злюсь или иногда плачу.

Поэтому даже со своими детьми я соревнуюсь, всегда хочу побеждать. Ничего не даю просто так", - отметил Криштиану в интервью Рио Фердинанду.