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Роналду: Я соревнуюсь даже со своими детьми. Всегда хочу побеждать

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"Ничего не даю просто так" (с)

Роналду: Я соревнуюсь даже со своими детьми. Всегда хочу побеждать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о своей семейной жизни за пределами футбола и о том, как его спортивные качества передались его детям.

"Я был на Красном море пару дней назад, играл там в падел каждый день. Мы с Криштиану-младшим злимся, не разговариваем по два дня.

Вот почему я счастлив, даже маленький Маттео любит конкуренцию, мне это нравится. Это показывает, что у них есть личность.

Серьёзно, мои дети такие же, как я. Я их не учу, но они видят на моём примере те моменты, когда я проигрываю, злюсь или иногда плачу.

Поэтому даже со своими детьми я соревнуюсь, всегда хочу побеждать. Ничего не даю просто так", - отметил Криштиану в интервью Рио Фердинанду.

Сегодня "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Ахли" в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Начало - в 21:00 по Киеву.

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Источник:
Rio Ferdinand Presents
Опубликовал: Александр Бураков
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