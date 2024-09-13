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Бывшего игрока Уигана и Твенте Ронни Стама обвиняют в контрабанде наркотиков

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Нидерландец может быть причастен к обороту двух тонн кокаина

Бывшего игрока Уигана и Твенте Ронни Стама обвиняют в контрабанде наркотиков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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40-летний Ронни Стам выигрывал в составе "Твенте" чемпионат Нидерландов в 2010 году, а также завоевывал Кубок Англии в сезоне 2012/13 в составе "Уигана". Впрочем, после завершения футбольной карьеры у бывшего защитника дела выглядят совсем плохими.

Как сообщает The Sun, нидерландская полиция арестовала Ронни Стама в июне по подозрению в наркопреступлениях в 2021 и 2022 годах. С тех пор он находится под следствием. На этой неделе суд в Брэди услышал, что футболист был причастен к незаконному обороту 2 217 килограммов кокаина. Самого бывшего игрока не было в зале во время обвинений. Он должен предстать перед судьей 28 ноября.

Кроме того, родители, брат и подруга игрока были арестованы вместе с Ронни Стамом в июне по подозрению в тех же преступлениях после того, как полиция взломала зашифрованный сервис обмена сообщениями. Позже полицейские провели обыски в шести домах и автофургоне, где нашли 100 000 евро наличными. Правоохранители изъяли деньги, три объекта недвижимости, яхту, три автомобиля, шесть роскошных часов и ювелирные украшения. Ронни Стам - единственный член семьи, который до сих пор находится под стражей. Его адвокат просил суд временно освободить экс-игрока, однако судья отказал, выразив опасения, что футболист сбежит к своему брату в Дубай.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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