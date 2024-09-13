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Аль-Наср подарил Роналду памятную футболку в честь его 900-го гола в карьере

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Особое событие

Аль-Наср подарил Роналду памятную футболку в честь его 900-го гола в карьере

Х: Fabrizio Romano

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч между "Аль-Насром" и "Аль-Ахли" в рамках третьего тура саудовской профессиональной лиги начался с особого события, посвященного Криштиану Роналду.

Перед началом игры португальская суперзвезда получила от своего клуба памятный подарок - футболку с номером 900 и надписью "GOAT".

Роналду забил свой 900-й гол в матче Лиги наций против Хорватии, а затем забил 901-й мяч в игре против Шотландии.

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