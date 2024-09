Аль-Наср подарил Роналду памятную футболку в честь его 900-го гола в карьере

Матч между "Аль-Насром" и "Аль-Ахли" в рамках третьего тура саудовской профессиональной лиги начался с особого события, посвященного Криштиану Роналду.

Перед началом игры португальская суперзвезда получила от своего клуба памятный подарок - футболку с номером 900 и надписью "GOAT".

Over 900 reasons to celebrate: the GOAT is home ???????? pic.twitter.com/8nJvAFEb7v