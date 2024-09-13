Аль-Наср подарил Роналду памятную футболку в честь его 900-го гола в карьере
Особое событие
Х: Fabrizio Romano
Матч между "Аль-Насром" и "Аль-Ахли" в рамках третьего тура саудовской профессиональной лиги начался с особого события, посвященного Криштиану Роналду.
Перед началом игры португальская суперзвезда получила от своего клуба памятный подарок - футболку с номером 900 и надписью "GOAT".
Over 900 reasons to celebrate: the GOAT is home ???????? pic.twitter.com/8nJvAFEb7v— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 13, 2024
Роналду забил свой 900-й гол в матче Лиги наций против Хорватии, а затем забил 901-й мяч в игре против Шотландии.
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