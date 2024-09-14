Дугласу Косте - 34 года: что вы знаете об экс-игроке Шахтера? Квиз от UA-Футбол
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14 сентября одному из самых выдающихся и ярких бразильцев в истории донецкого "Шахтера" и УПЛ Дугласу Косте исполняется 34 года.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру латиноамериканца, пройдя наш квиз.
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