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Дугласу Косте - 34 года: что вы знаете об экс-игроке Шахтера? Квиз от UA-Футбол

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Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры вингера в комментариях

Дугласу Косте - 34 года: что вы знаете об экс-игроке Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

14 сентября одному из самых выдающихся и ярких бразильцев в истории донецкого "Шахтера" и УПЛ Дугласу Косте исполняется 34 года.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру латиноамериканца, пройдя наш квиз.

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