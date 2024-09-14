Неймар, Зинченко, Месси и другие: в какие компьютерные игры играют футбольные звезды

В наше время известные футболисты стали настоящими иконами поп-культуры, а их интересы выходят далеко за пределы футбола. Одним из увлечений многих звездных игроков сегодня являются компьютерные игры. Однако, стоит отметить, что для многих футболистов это хобби - не только способ отдохнуть после матчей и тренировок, но и возможность сблизиться с фанатами и захватить новую аудиторию в своих социальных сетях. В этом материале вы узнаете о том, кто из известных игроков имел проблемы с игровой зависимостью, кто основал собственную киберспортивную команду, а кто вообще создал игру о самом себе.

Неймар

Начать стоит с, пожалуй, главного геймера в современном футболе. Бразильца часто приглашали на стримы звездные киберспортсмены, где он не был против посоревноваться с профессионалами в "CS:GO". Причем Неймар вывозит не только своей популярностью, но и достаточно высокими навыками. Например, одном из таких шоу-матчей он вытащил "клатч" 1 в 3 против про-игроков!

Еще один шутер, в который любит залипнуть Неймар - "Fortnite". В 2021 году компания, разрабатывающая эту игру, даже выпустила секретный скин "Неймар" в трех вариантах: "желто-синий", "красно-синий" и "футболист". Конечно, такие акции привлекают еще больше любителей футбола к компьютерным играм.

Интересная история, связанная с любовью Неймара к играм, произошла в 2018 году, когда бразилец решил не ехать на церемонию вручения "Золотого мяча", чтобы вместе с одноклубниками Маркиньосом и Тиагу Силвой поиграть в новую "Call of Duty: Black Ops 4". В тот вечер France Football поместил экс-форварда "ПСЖ" на 12-е место, но он, вероятно, не очень расстроился.

Еще одно хобби Неймара - покер, поэтому футболист регулярно играет в него в различных приложениях и участвует в крупных онлайн турнирах, а иногда проигрывает довольно крупные суммы. Но эта игра, вероятно, не совсем подходит под тематику этой статьи.

Кун Агуэро

Аргентинский футболист был вынужден завершить карьеру в 33 года из-за проблем с сердцем, поэтому теперь может полностью отдать себя играм, любовь к которым никогда и не скрывал. Еще в конце 2020 года Серхио основал собственный киберспортивный клуб "KRU Esports", который успешно выступает в игре "Valorant".

Также Агуэро ведет собственный канал на Twitch, где имеет почти пять миллионов подписчиков. И эта цифра совсем не удивляет, учитывая его сверхэмоциональное поведение во время трансляций. На его стримах нередко можно увидеть как Кун громко ругается или швыряет джойстик в стенку или пол во время поражения в "FIFA". Ну и как не вспомнить легендарный момент, когда во время игры Кун, управляя сам собой, не реализовал шикарный момент. Аргентинец у экрана схватился за голову, а его персонаж (тоже Агуэро) синхронно сделал то же самое. Неудивительно, что этот курьезный эпизод быстро разлетелся по интернету.

Александр Зинченко

Далее перейдем к украинской позиции в нашем списке - Александр Зинченко, который является самым известным любителем компьютерных игр в отечественном футболе. Ни для кого не секрет, что Зина является давним фанатом Counter-Strike, но не все знают, что в прошлом году он создал собственную киберспортивную команду "Passion UA". Александр реализовал этот проект совместно с известным украинским игроком и тренером Михаилом "Kane" Благиным. Футболист тогда заявил, что нацелен вывести коллектив на топ-уровень в CS.

Но и это еще не все, вы не поверите, но в этом году Зина даже дебютировал на профессиональной киберарене! Футболист сборной Украины неожиданно для фанатов сыграл на второй (Ancient) и третьей (Anubis) картах в матче против BLEED Esports во втором раунде YaLLa Compass Spring 2024. Рейтинг Зинченко составил 0,86, а его команда уступила со счетом 1:2.

Позже Зинченко также сыграл на первой карте против "Monte Gen" (молодежной команды "Monte") в полуфинале IceBonus Series#1. Поединок завершился поражением Passion UA со счетом 0:2. В обоих этих случаях Зинченко заменял Эдуарда "zeRRoFIX" Петровского, который не мог играть из-за технических проблем.

А когда "стрелялки" надоедают, Александр не прочь переключиться на "FIFA", где также показывает хороший скилл. Рахим Стерлинг точно не даст соврать, ведь Зина изрядно издевался над англичанином в свое время. Они, выступая за Ман Сити, часто играли друг против друга на желание. Однажды наказанием для Стерлинга стало следующее задание: проползти на четвереньках и лаять, пародируя собаку.

Месут Озил

Экс-футболист "Реала", "Арсенала" и сборной Германии является ярким примером того, что увлечение компьютерными играми может легко перерасти в настоящую зависимость. В 2018 году медицинский штаб "Арсенала" долго искал причину слишком долгого восстановления футболиста после травмы спины. Специалисты пришли к выводу, что виновата игра "Fortnite": Озил проводил пять-шесть часов за компьютером, что существенно замедляло процесс выздоровления.

Выступая за "Фенербахче", Озил все меньше внимания уделял футболу. Руководство клуба тогда обнаружили, что результаты Месута упали из-за того, что он слишком сильно занят продвижением своей киберспортивной команды. "Фенербахче" со временем перестал заявлять Озила на матчи, а реакция Месута на отстранение шокировала фанатов - он объявил о завершении карьеры футболиста и о желании покорить вершины киберспорта.

Усман Дембеле

Еще один футболист, чью карьеру едва не загубило увлечение играми. Уже на заре своей карьеры Дембеле был известен стабильными нарушениями дисциплины. Усман постоянно опаздывал на тренировки, а партнеры по "Барселоне" даже создали чат, в котором напоминали французу о времени занятий. Но это никак не повлияло на проблему.

Тренеры "Барселоны" в один голос заявляли, что Усман целыми ночами играл в приставку, поэтому, кроме регулярных опозданий, на всех утренних тренировках выглядел вялым и сонным. Неудивительно, что за такие серьезные нарушения Дембеле часто оставался на скамейке запасных

Однако, к счастью, Усман со временем понял, что футбол для него гораздо важнее. Француз нанял персонального тренера по физподготовке, с которым регулярно занимался в "Барселоне" и продолжает работать в ПСЖ, а время, проведенное в любимой игре "Fortnite", старается ограничивать и контролировать.

Антуан Гризманн

Что касается Гризманна, то он, как большинство игроков в нашем списке, фанатеет от "Fortnite". Эта игра - шутер на выживание. В ее основе лежат исследования, сбор ресурсов, строительство укрепленных зданий, а также борьба с наступающими волнами зомби. Игра так сильно запала в сердце французу, что он даже некоторые свои голы празднует в стиле персонажей из этой игры.

Самым известным празднованием Гризманна стало движение, которое называется "Take The L" (прими поражение) - персонаж двигает ногами в разные стороны и вытягивает указательный палец вверх. Таким образом форвард "Атлетико", например, праздновал гол в финале Лиги Европы против "Арсенала" (1:0) и в 1/8 финала чемпионата мира 2018 против Аргентины (4:3).

Еще одна страсть Гризманна - "Football Manager" (симулятор футбольного тренера). Француз зависает в FM даже во время крупных турниров. В сети даже завирусилось видео, где он сообщил Мбаппе, который сидел рядом в самолете, что купил его в "Ньюкасл", чем вызвал удивление у Килиана. Может Антуан уже начал готовиться к тренерской карьере?

Лионель Месси

Всем известно, что Месси - закрытая личность. Однако когда-то он рассказал, что любовь к играм на приставке в подростковые годы - одна из тех вещей, которые помогли аргентинцу найти общий язык с другими ребятами в академии "Барсы".

Сейчас Лео играет не только с одноклубниками, но и часто проводит матчи анонимно через сеть. Свой псевдоним он тщательно скрывает, поэтому те, кто когда-то случайно сыграл против Месси, к сожалению, никогда об этом не узнают.

Когда Месси крайний раз рассказывал о своем пристрастии к ФИФА, то заявил, что играет только за сборную Аргентины и "Барселону". Но сейчас, видимо, эта тенденция уже изменилась...

Каземиро

Бразильский полузащитник однажды рассказал, что во время участия в турнирах по "CS:GO" волнуется больше, чем выходя на футбольное поле:

"Когда играю в "CS:GO", волнуюсь больше, чем во время матчей на "Бернабеу". Чувствую больше давления, когда люди смотрят, как я в прямом эфире играю в видеоигры, а не в футбол.

Когда завел канал на Twitch, стал гораздо лучше общаться с фанатами. Люди становятся ближе к тебе, игроку мадридского "Реала" и сборной Бразилии. Как только появляется возможность, запускаю стрим, чтобы стать ближе к поклонникам и ответить на их вопросы", - приводит слова Каземиро "Marca".

Сейчас на канал Каземиро на Twitch подписано 147 тыс. человек, но в последние годы он почти не проводит прямых трансляций.

Игры как бизнес

Среди футболистов есть и те, кто рассматривает рынок игр как источник дохода. Самыми яркими представителями бизнесменов в этой сфере можно назвать Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича. Португалец в 2018 году представил игру Cristiano Ronaldo Soccer Clash, в которой можно сыграть как за нападающего, так и за вратаря.

Ибра пошел еще дальше - в августе 2017-го он выпустил космическую спортивную аркаду, названную со свойственной ему скромностью "Zlatan: Legends".

Игра представляет собой научно-фантастический аркадный экшен со шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем в главной роли. Согласно сюжетной линии, наш герой должен будет сразиться со старым соперником, который, по совместительству, является инопланетянином. Поговаривают, что прототипом для этого отрицательного персонажа стал Уэйн Руни, который играл вместе с Ибрагимовичем в Манчестер Юнайтед.

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