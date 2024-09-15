Мама Рабьо заявила, что сын ждет приглашения топ-клуба, который играет в ЛЧ
Все может решиться в следующие несколько дней
Getty Images/Global Images Ukraine
Мама Андриена Рабьо, а по совместительству его агент Вероника Рабьо рассказала, почему ее сын до сих пор находится без клуба.
"Адриен хочет играть в Лиге чемпионов и ждет на топ-клуб, который там будет играть, чтобы попытаться выиграть этот трофей", - заявила агентка.
Недавно она сообщила, что они с сыном примут решение в следующие несколько дней. Однако о возвращении в "Ювентус" речь не идет.
Контракт Рабьо с "бьянконери" завершился в июне этого года. С этого момента он находится без команды.
Аналитический портал Trasnfermarkt оценивает 29-летнего француза в 35 миллионов евро.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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