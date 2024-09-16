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Бывший центрбек Ливерпуля присоединился к Тайсону и Кендзёре в клубе сына Луческу

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Бывший центрбек Ливерпуля присоединился к Тайсону и Кендзёре в клубе сына Луческу

PAOK

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ПАОК объявил о подписании центрального защитника Деяна Ловрена.

Греческий клуб заключил с 35-летним футболистом контракт до лета 2026 года.

Последним клубом Ловрена был "Лион", который он покинул в статусе свободного агента. Также в течение карьеры хорват выступал в составе загребского "Динамо", "Интера" (Запрешич), "Лиона", "Саутгемптона", "Ливерпуля" и "Зенита".

ПАОК - действующий чемпион Греции. В составе команды под руководством Развана Луческу выступают экс-защитник "Динамо" Томаш Кендзера и бывший вингер "Шахтёра" Тайсон.

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Источник:
PAOK
Опубликовал: Александр Бураков
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