Бывший центрбек Ливерпуля присоединился к Тайсону и Кендзёре в клубе сына Луческу
Видео презентации хорвата
PAOK
ПАОК объявил о подписании центрального защитника Деяна Ловрена.
Греческий клуб заключил с 35-летним футболистом контракт до лета 2026 года.
Последним клубом Ловрена был "Лион", который он покинул в статусе свободного агента. Также в течение карьеры хорват выступал в составе загребского "Динамо", "Интера" (Запрешич), "Лиона", "Саутгемптона", "Ливерпуля" и "Зенита".
ПАОК - действующий чемпион Греции. В составе команды под руководством Развана Луческу выступают экс-защитник "Динамо" Томаш Кендзера и бывший вингер "Шахтёра" Тайсон.
Dejan is here! ???? ⚫️⚪️#PAOK #OurWay #transfers #DejanIsHere pic.twitter.com/Z0wLreqNiC— PAOK FC (@PAOK_FC) September 16, 2024
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Источник:PAOK
Опубликовал: Александр Бураков
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