Тебас – о 115 нарушениях МанСити: Клуб должен понести наказание. Иначе авторитет АПЛ будет потерян

В феврале 2023 года АПЛ обвинила "Сити" в 115 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

“Премьер-лига не должна подвергаться давлению, правда? "Манчестер Сити" – просто один из клубов, и когда ты возглавляешь ассоциацию, ты должен действовать. Премьер-лига не должна делать различий между большими и маленькими, важными и "неважными" клубами. "Манчестер Сити" – член ассоциации, допустивший нарушение и должен понести заслуженное наказание. Иначе авторитет турнира будет потерян”, – сказал функционер.

Слушания дела начались в понедельник, а вердикт ожидается не раньше весны.