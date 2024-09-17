Тебас – о 115 нарушениях МанСити: Клуб должен понести наказание. Иначе авторитет АПЛ будет потерян
Президент Ла Лиги прокомментировал дело о финансовых нарушениях горожан
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В феврале 2023 года АПЛ обвинила "Сити" в 115 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.
“Премьер-лига не должна подвергаться давлению, правда? "Манчестер Сити" – просто один из клубов, и когда ты возглавляешь ассоциацию, ты должен действовать.
Премьер-лига не должна делать различий между большими и маленькими, важными и "неважными" клубами. "Манчестер Сити" – член ассоциации, допустивший нарушение и должен понести заслуженное наказание. Иначе авторитет турнира будет потерян”, – сказал функционер.
Слушания дела начались в понедельник, а вердикт ожидается не раньше весны.
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