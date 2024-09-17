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Тебас – о 115 нарушениях МанСити: Клуб должен понести наказание. Иначе авторитет АПЛ будет потерян

Общие новости
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Президент Ла Лиги прокомментировал дело о финансовых нарушениях горожан

Тебас – о 115 нарушениях МанСити: Клуб должен понести наказание. Иначе авторитет АПЛ будет потерян

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В феврале 2023 года АПЛ обвинила "Сити" в 115 нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

“Премьер-лига не должна подвергаться давлению, правда? "Манчестер Сити" – просто один из клубов, и когда ты возглавляешь ассоциацию, ты должен действовать.

Премьер-лига не должна делать различий между большими и маленькими, важными и "неважными" клубами. "Манчестер Сити" – член ассоциации, допустивший нарушение и должен понести заслуженное наказание. Иначе авторитет турнира будет потерян”, – сказал функционер.

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Слушания дела начались в понедельник, а вердикт ожидается не раньше весны.

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Манчестер Сити Хавьер Тебас
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Источник:
Givemesport
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.09.2024 в 11:19
Краще б суддівством у Ла Лізі навів порядок! Щоб пенал Ма... знову завдячуючи переможним голам з пенальті чемпіонами не ставав! А з МС нехай розбираються ті хто може прийняти рішення! Враховуючи, що наразі виграш ВЕЛИКИХ турнірів, то справа ВЕЛИКИХ грошей цілком зрозуміло, що "чесно" це зробити важко. І правило до 70% ситуацій контраверсійні і тут дійсно... Будемо слідкувати, чи доведеться юристам МС "відмазатися" тобто довести, що все в рамках дозволеного. А якщо трошечки випирає
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
17.09.2024 в 11:19
Краще б суддівством у Ла Лізі навів порядок! Щоб пенал Ма... знову завдячуючи переможним голам з пенальті чемпіонами не ставав! А з МС нехай розбираються ті хто може прийняти рішення! Враховуючи, що наразі виграш ВЕЛИКИХ турнірів, то справа ВЕЛИКИХ грошей цілком зрозуміло, що "чесно" це зробити важко. І правило до 70% ситуацій контраверсійні і тут дійсно... Будемо слідкувати, чи доведеться юристам МС "відмазатися" тобто довести, що все в рамках дозволеного. А якщо трошечки випирає
sticker
Ответить
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