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Клуб Роналду решил уволить бывшего наставника Шахтера

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Команда Роналду теперь остался без тренера

Клуб Роналду решил уволить бывшего наставника Шахтера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Саудовский "Аль-Наср", в составе которого выступает Криштиану Роналду, решил прекратить сотрудничество со своим главным тренером Луисом Каштру.

Под руководством специалиста команда победила в арабской Лиге чемпионов в 2023 году. В текущем сезоне команда выиграла лишь в одном матче.

Ожидается, что новым тренером "Аль-Насра" будет экс-наставник "Милана" Стефано Пиоли.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Луиш Каштру
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