Клуб Роналду решил уволить бывшего наставника Шахтера
Команда Роналду теперь остался без тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Наср", в составе которого выступает Криштиану Роналду, решил прекратить сотрудничество со своим главным тренером Луисом Каштру.
Под руководством специалиста команда победила в арабской Лиге чемпионов в 2023 году. В текущем сезоне команда выиграла лишь в одном матче.
Ожидается, что новым тренером "Аль-Насра" будет экс-наставник "Милана" Стефано Пиоли.
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