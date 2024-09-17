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Криштиану Роналду отреагировал на увольнение Луиша Каштру

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Футболист выложил Инстаграм-сторис фотографию с тренером

Криштиану Роналду отреагировал на увольнение Луиша Каштру

instagram: cristiano

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Наср" решил попрощаться с главным тренером команды Луисом Каштру после неудачного начала сезона.

Звездный игрок команды Криштиану Роналду прокомментировал уход специалиста: "Спасибо за все, Мистер".

Криштиану Роналду отреагировал на увольнение Луиша Каштру - изображение 1


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Криштиану Роналду Луиш Каштру
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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
17.09.2024 в 20:42
Даже в Аравии без результата, титулованного тренера увольняют. И лишь только у нас от поражения к поражению, доверие к тренеру всё больше и больше.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
17.09.2024 в 20:42
Даже в Аравии без результата, титулованного тренера увольняют. И лишь только у нас от поражения к поражению, доверие к тренеру всё больше и больше.
Ответить
0
0

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