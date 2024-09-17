Криштиану Роналду отреагировал на увольнение Луиша Каштру
Футболист выложил Инстаграм-сторис фотографию с тренером
instagram: cristiano
"Аль-Наср" решил попрощаться с главным тренером команды Луисом Каштру после неудачного начала сезона.
Звездный игрок команды Криштиану Роналду прокомментировал уход специалиста: "Спасибо за все, Мистер".
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storm_ua (Николаев)
17.09.2024 в 20:42
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