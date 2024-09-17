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Аль-Наср уже почти договорился о сотрудничестве с Пиоли

Общие новости

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Аль-Наср уже почти договорился о сотрудничестве с Пиоли

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Наср" 17 сентября решил уволить Луиса Каштру с поста главного тренера команды.

Как пишет Фабрицио Романо, руководство саудовского клуба уже нашло замену португальскому специалисту. Новым тренером команды станет итальянец Стефано Пиоли, который недавно возглавлял "Милан".

Переговоры между "Аль-Насром" и опытным тренером находятся на завершающем этапе.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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