Аль-Наср уже почти договорился о сотрудничестве с Пиоли
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" 17 сентября решил уволить Луиса Каштру с поста главного тренера команды.
Как пишет Фабрицио Романо, руководство саудовского клуба уже нашло замену португальскому специалисту. Новым тренером команды станет итальянец Стефано Пиоли, который недавно возглавлял "Милан".
Переговоры между "Аль-Насром" и опытным тренером находятся на завершающем этапе.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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