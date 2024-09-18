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Болонья не проиграла ни разу в 33-х домашних матчах в еврокубках

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Серия длится уже 60 лет

Болонья не проиграла ни разу в 33-х домашних матчах в еврокубках

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фельсинеи" дебютировали на международной арене в Кубке европейских чемпионов 1964/65. Тогда "россоблу" встречались с "Андерлехтом" (2:1, 0:1, 0:0). После третьего поединка общий счет остался ничейным, потому арбитр подбросил монету и бельгийский клуб прошел дальше.

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В дальнейшем "красно-синие" принимали соперников в рамках Кубка обладателей кубков, Кубка УЕФА, Кубка Интертото и Кубка Ярмарок. Хозяева не потерпели ни одного поражения в 33-х матчах, а в двенадцати случаях расписывали ничью с гостями.

Последний раз "Болонья" играла в еврокубках 22 года назад. Тогда итальянский клуб уступил "Фулхэму" в финале Кубка Интертото (2:2, 1:3).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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