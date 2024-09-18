  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Греческий АЕК подписал контракт с экс-игроком МЮ Антони Марсьялем

Общие новости

Об этом говорится на сайте афинского клуба

Греческий АЕК подписал контракт с экс-игроком МЮ Антони Марсьялем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Антони Марсьяль с июля находится свободным агентом, покинув после девяти лет "Манчестер Юнайтед". Долгое время француз находился в поиске, впрочем, он определился с новым клубом для продолжения карьеры.

28-летний нападающий официально присоединился к греческому "АЕКа". Контракт француза с новым клубом рассчитан на три года. Футболист уже сегодня вечером прибывает в Афины, где в ближайшее время и состоится официальная презентация игрока.

Добавим, что в прошлом сезоне Антони Марсьяль провел 19 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
"Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
yellow-arrow
Умер лучший бомбардир ЧМ-1990 Скилаччи
yellow-arrow
Ливерпуль сильнее Милана, Реал — Штутгарта, девять голов Баварии. Главные новости за 17 сентября
АЕК (Афины) Антони Марсьяль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
АЕК Афіни
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости