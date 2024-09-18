Греческий АЕК подписал контракт с экс-игроком МЮ Антони Марсьялем

Антони Марсьяль с июля находится свободным агентом, покинув после девяти лет "Манчестер Юнайтед". Долгое время француз находился в поиске, впрочем, он определился с новым клубом для продолжения карьеры.

28-летний нападающий официально присоединился к греческому "АЕКа". Контракт француза с новым клубом рассчитан на три года. Футболист уже сегодня вечером прибывает в Афины, где в ближайшее время и состоится официальная презентация игрока.

Добавим, что в прошлом сезоне Антони Марсьяль провел 19 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.