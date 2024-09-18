Греческий АЕК подписал контракт с экс-игроком МЮ Антони Марсьялем
Об этом говорится на сайте афинского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Антони Марсьяль с июля находится свободным агентом, покинув после девяти лет "Манчестер Юнайтед". Долгое время француз находился в поиске, впрочем, он определился с новым клубом для продолжения карьеры.
28-летний нападающий официально присоединился к греческому "АЕКа". Контракт француза с новым клубом рассчитан на три года. Футболист уже сегодня вечером прибывает в Афины, где в ближайшее время и состоится официальная презентация игрока.
Ο μάγος έρχεται!!! ????⚫️— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 18, 2024
Ραντεβού στο αεροδρόμιο!!! ✈️
Arrival: Anthony Martial
Time: 20:40
Location: El. Venizelos airport Meeting point: Exit 7#aekfc #aekfcseason2024_2025 #summertransfers #Martial pic.twitter.com/yls71N3NJP
Добавим, что в прошлом сезоне Антони Марсьяль провел 19 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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