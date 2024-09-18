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Пиоли стал новым главным тренером клуба, в котором выступает Роналду

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Пиоли стал новым главным тренером клуба, в котором выступает Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стефано Пиоли стал новым главным тренером саудовского "Аль-Насра".

Руководство клуба пока не сообщают деталей сделки, но СМИ пишут, что итальянский специалист подписал трехлетний контракт. Пиоли будет получать 12 миллионов евро за сезон.

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Напомним, что "Аль-Наср" 17 сентября решил уволить Луиша Каштру с поста главного тренера команды.

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Криштиану Роналду Стефано Пиоли Аль-Наср
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Источник:
Al Nassr
Опубликовал: Екатерина Власова
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