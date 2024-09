Пиоли стал новым главным тренером клуба, в котором выступает Роналду

Стефано Пиоли стал новым главным тренером саудовского "Аль-Насра".

Руководство клуба пока не сообщают деталей сделки, но СМИ пишут, что итальянский специалист подписал трехлетний контракт. Пиоли будет получать 12 миллионов евро за сезон.

PIOLI IS NASSRAWI????????

We welcome Stefano Pioli as our new coach ????

pic.twitter.com/qNnmZU7nyQ