Пиоли стал новым главным тренером клуба, в котором выступает Роналду
Подтверждено
Getty Images/Global Images Ukraine
Стефано Пиоли стал новым главным тренером саудовского "Аль-Насра".
Руководство клуба пока не сообщают деталей сделки, но СМИ пишут, что итальянский специалист подписал трехлетний контракт. Пиоли будет получать 12 миллионов евро за сезон.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
PIOLI IS NASSRAWI????????— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 18, 2024
We welcome Stefano Pioli as our new coach ????
pic.twitter.com/qNnmZU7nyQ
Напомним, что "Аль-Наср" 17 сентября решил уволить Луиша Каштру с поста главного тренера команды.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Al Nassr
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Болонья - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- Известны первые претенденты на замену Де Росси в Роме
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024
- "Только я знаю, через какую боль мне пришлось пройти". Экс-игрок Шахтера сыграл первый официальный матч за 2 года
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн